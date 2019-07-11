В Бишкеке 11 июля ясно. День уменьшился до 15 часов 9 минут. Воздух прогреется до +37 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — отрезки улиц Кулатова, Оренбургской, Толстого, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Кок-Дебе, Садырбаева, Баба-Ата, Куюкова, Абаданова, Сыдыгалы), «Учкун» (улицы Огонбаева, Кайынды, Мин-Булак), «Кара-Жигач» (улицы Ысык-Кол, Кара-Жигач, Анкара, Исакеева, Сон-Кол, Оберон), улица Шопокова, 100/1;

9.30-19.00 — жилмассив «Токольдош (улицы Литовская, Артемовская, Армейская, Менделеева, Кийизбаевой, Чинара, Путепроводная, Токольдош), отрезки улиц Ахунбаева, Койбагарова, Белорусской, переулок Койташский;

9.00-19.00 — улица Карагачевая роща, переулки Озерный, Чаткальский, Бакинский;

9.00-18.00 — улица Чуй, 194, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Талды-Суйская, Ала-Букинская, Буурдинская), улицы Бородина, ДСП, переулок Карульский;

9.00-17.00 — жилмассив «Киргизия» (улица Восточная).

до 12 июля — в районе Западного автовокзала, ограниченном улицами Куренкеева — Малышева — переулками Илийским — Беломорским — БЧК — рекой Ала-Арчой — улицами Биримдик — Можайского — Саадаева — Ак-Тилек — Дорожной — Карагачевой — Дачной — жилыми массивами «Колмо», «Салам-Алик» и «Щербакова», 7-й микрорайон, 28, по проспекту Жибек Жолу, на улицах Алма-Атинской, БЧК, в переулке Табачном, Суюмбаева, Авангардном.

Памятные даты

Всемирный день народонаселения

Ежегодный прирост мирового населения составляет 83 миллиона человек. Согласно усредненным данным по прогнозам ООН, к 2030 году на Земле будут проживать 8,6 миллиарда человек, к 2050-му — 9,8 миллиарда и 11,2 миллиарда человек к 2100 году, что зависит в определенной степени от эффективности программ планирования семьи.

Цель сегодняшнего дня — привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам общего развития, поиску решения общих проблем.

Всемирный день шоколада

Этот вкусный праздник придумали и впервые провели французы в 1995 году.

Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости.



Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов — гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма.

Люди, которые меняли мир

Умер юрист Леонид Левитин

Родился 12 августа 1931 года в Минске (Беларусь). В январе 1942-го его эвакуированная семья приехала во Фрунзе. Советский и кыргызский юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист КР, специалист по теории права.

С 1952 года работал в органах адвокатуры и прокуратуры Киргизской ССР, в 1962-м перешел на работу в Кыргызский государственный университет. В 1992-м назначен проректором по науке в Бишкекскую международную школу менеджмента и бизнеса. Советник первого президента Кыргызстана. Автор более 70 работ, из них семи монографий.

Принимал активное участие в подготовке проекта Конституции КР в редакции 1993 года, Гражданского кодекса, законов о кооперации, местном самоуправлении и ряде других важнейших законодательных актов, являющихся правовой основой демократических преобразований и рыночных реформ в республике.

Умер 11 июля 2011 года.

У кого намечается той

Курманбек Дыйканбаев

Родился 11 июля 1960 года в селе Тюп Иссык-Кульской области. Полномочный представитель президента КР в Жогорку Кенеше. Исламбек Кенжекулов Родился 11 июля 1968 года в селе Кыргыз-Ата Ошской области. Командующий Внутренними войсками КР.