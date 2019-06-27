19:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Народный штаб Алмазбека Атамбаева потребует отставки президента и парламента

Если требования народного штаба экс-президента Алмазбека Атамбаева не выполнят, его представители потребуют отставки властей. Об этом на пресс-конференции заявил экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов.

По его словам, властям даются кратчайшие сроки. Однако конкретную дату для исполнения требований Фарид Ниязов не назвал, сказав, что все зависит от реакции властей.

На вопрос о том, чьей отставки будет требовать штаб, экс-глава аппарата президента ответил так: «По заявлению речь идет о президенте и парламенте».

Сегодня Жогорку Кенеш большинством голосов лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента страны.
Ссылка:
просмотров: 573
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокат: Задержание Алмазбека Атамбаева недопустимо законом
Народный штаб Алмазбека Атамбаева выдвинул властям свои требования
Посадить нельзя помиловать. Мнение читателей об уголовном деле против Атамбаева
Милиционеры Чуйской области к возможным беспорядкам не готовятся
Баннеры в поддержку Атамбаева. В Кой-Таше готовятся к заявлению депутатов
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Судить Героя КР депутатам не стыдно
Сторонники Алмазбека Атамбаева требуют роспуска парламента
Первый инцидент в Кой-Таше. Сторонники Атамбаева скрутили журналиста
Сторонники Алмазбека Атамбаева возмущены решением Жогорку Кенеша
Все на Атамбаева. Чем власти пожертвовали ради победы над экс-президентом
Популярные новости
Атамбаев VS&nbsp;Жээнбеков. В&nbsp;Бишкеке провели социальный эксперимент Атамбаев VS Жээнбеков. В Бишкеке провели социальный эксперимент
Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и&nbsp;грабли для Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и грабли для Сооронбая Жээнбекова
Ситуация в&nbsp;Кой-Таше. Что сейчас происходит в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева Ситуация в Кой-Таше. Что сейчас происходит в доме Алмазбека Атамбаева
Банковские счета всех членов семьи Атамбаева будут проверены. Решение суда Банковские счета всех членов семьи Атамбаева будут проверены. Решение суда
Бизнес
Подключайте выгодные пакеты минут для внесетевых звонков Подключайте выгодные пакеты минут для внесетевых звонков
20&nbsp;гигабайт интернета в&nbsp;подарок при покупке смартфона в&nbsp;MegaStore 20 гигабайт интернета в подарок при покупке смартфона в MegaStore
Деловой успех гарантирован с&nbsp;новым бизнес-кредитом от&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; Деловой успех гарантирован с новым бизнес-кредитом от «Росинбанка»
Аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; принял первых в&nbsp;этом году пассажиров из&nbsp;Ташкента Аэропорт «Иссык-Куль» принял первых в этом году пассажиров из Ташкента