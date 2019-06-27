Народный штаб Алмазбека Атамбаева потребует отставки президента и парламента

Если требования народного штаба экс-президента Алмазбека Атамбаева не выполнят, его представители потребуют отставки властей. Об этом на пресс-конференции заявил экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов.

По его словам, властям даются кратчайшие сроки. Однако конкретную дату для исполнения требований Фарид Ниязов не назвал, сказав, что все зависит от реакции властей.

На вопрос о том, чьей отставки будет требовать штаб, экс-глава аппарата президента ответил так: «По заявлению речь идет о президенте и парламенте».

Сегодня Жогорку Кенеш большинством голосов лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента страны.