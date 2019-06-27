Адвокат: Задержание Алмазбека Атамбаева недопустимо законом

Задержание бывшего президента недопустимо законом. Об этом на пресс-конференции заявил советник Алмазбека Атамбаева, адвокат Сергей Слесарев.

На вопрос о том, поедет ли лишенный неприкосновенности на допрос, если его пригласят, адвокат ответил, что гадать сейчас неправильно.

«Дождемся дальнейших действий правоохранительных органов и органов прокуратуры. Следствие по уголовному делу ведет Военная прокуратура. Постановления по лишению статуса экс-президента были приняты в нарушение Конституции и законодательства. Нарушения изначально были, и стоит ожидать дальнейших нарушений закона», — сказал Сергей Слесарев.