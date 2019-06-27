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Общество

Милиционеры Чуйской области к возможным беспорядкам не готовятся

ГУВД Чуйской области опровергает информацию, что милиционеры готовятся к возможным беспорядкам и перешли на усиленный режим несения службы. 

В ведомстве отмечают, весь личный состав органов внутренних дел Чуйской области несет службу в штатном режиме. На территории села Кой-Таш Аламединского района сотрудники
Беш-Кунгейского ПОМа также работают в штатном режиме.

Сегодня депутаты лишили Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента Кыргызстана. Отметим, что в селе Кой-Таш у дома, где проживает бывший глава государства, накануне собрались сторонники Алмазбека Атамбаева. Создан штаб по его защите. Во дворе также установлены блокпосты. 
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