Милиционеры Чуйской области к возможным беспорядкам не готовятся

ГУВД Чуйской области опровергает информацию, что милиционеры готовятся к возможным беспорядкам и перешли на усиленный режим несения службы.

В ведомстве отмечают, весь личный состав органов внутренних дел Чуйской области несет службу в штатном режиме. На территории села Кой-Таш Аламединского района сотрудники

Беш-Кунгейского ПОМа также работают в штатном режиме.

Сегодня депутаты лишили Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента Кыргызстана. Отметим, что в селе Кой-Таш у дома, где проживает бывший глава государства, накануне собрались сторонники Алмазбека Атамбаева. Создан штаб по его защите. Во дворе также установлены блокпосты.