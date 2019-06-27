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Общество

Вывод $700 миллионов. Финполу передали еще часть материалов

Сегодня «Азаттык Медиа» передало в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями еще несколько копий документов (платежные поручения на сумму более $50 миллионов), озвученных в журналистском расследовании Али Токтакунова о выводе из Кыргызстана $700 миллионов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

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При этом в ведомстве отмечают, что оставшиеся документы учреждением «Азаттык Медиа» так и остаются непереданными. Поэтому не удается провести необходимые досудебные мероприятия — сверку, экспертизу, анализ.

«Азаттык Медиа» затягивает с представлением оригиналов заявленных банковских документов, указанных в его видеорасследовании, на которое ранее получено разрешение суда. Следствием до сих пор не получены основные документы, показанные в видеосюжете, а именно оригиналы банковских платежей о выводе свыше $200 миллионов и другие немаловажные для следствия материалы. ГСБЭП надеется на полное и конструктивное сотрудничество с «Азаттык Медиа», — говорится в сообщении.
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