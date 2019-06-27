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Общество

28 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-17.00 — улица Бейшеналиевой, 37;
  • 9.00-18.00 — село Чон-Арык, проспект Айтматова (территория СЭЗ «Бишкек»), жилмассив «Тынчтык», отрезки улиц Садырбаева, Он-Арча, Кок-Добо, Бердибаева, Толстого, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Иманалиева, Кара-Коо, Баба-Ата);
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Горького, Минина, Медерова.

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Мраморное, Рассвет, Озерное, Маевка (жилмассив «МТФ-2»), Лесхоз, Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Средняя, Больничная, Киргизская, Бегелдинова, средняя школа, административное здание айыл окмоту), Беш-Кюнгей (улицы Сарыбагыш, Матросова, Садовая), Арашан (улицы Аламединская, Бектенова), Виноградное (улица Парковая), жилмассив «Тендик»;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Победы, Ала-Арчинская, Ново-Аларчинская, Восточная, Новая, Первомайская, Кирова, Западная, Степная, Калинина), села Военно-Антоновка (улица Красноармейская), Арал (улица Картамбаева), Фрунзе (улицы Институтская, Набережная, Центральная);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Толок (улица Токтогула), Беш-Орюк (улицы Эсенгула, Центральная), Беловодское (улицы 50 лет Киргизии, Московская), Предтеченка (улицы Ленина, Молодежная);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Полтавка (улица Партизанская);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Атая, Кирова), Туз (улицы Дербишева, Молодежная), Уч-Эмчек (улица Кыпчака);

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Арал, Ак-Бешим.

3Иссык-Кульская область

  • 8.00-18.00 — села Ананьево, Орто Орукту, Орукту, Карол-Добо, Кок-Добо, Кош-Добо, Жаркынбаево;
  • 9.00-18.00 — села Кичи-Орукту, Чон-Таш, Жылуу-Булак.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — город Ош (улицы Султанова, Раимкулова, Жаназакова, Толонбаева, Иминова, Маткаримова, Раимбекова (Зайнабединова), 18, 20, 22, Алайская, 49), села Чечме-Сай, Темир-Корук, Нойгут, Уч-Кемпир, Киров, Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Атамерек, Осор, Калдай, Перевал, город Ноокат, сельские управы Дароот-Коргон, Жар-Башы, Колдук.

5Баткенская область

  • 8.00-17.00 — город Исфана, сельская управа Андарак.
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