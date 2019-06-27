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Общество

Посадить нельзя помиловать. Мнение читателей об уголовном деле против Атамбаева

Жогорку Кенеш сегодня большинством голосов лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, соответственно, и неприкосновенности. Теперь Генпрокуратура может возбудить уголовное дело в отношении бывшего главы государства.

Редакция 24.kg решила узнать у читателей, нужно ли привлекать Алмазбека Атамбаева к уголовной ответственности.

В опросе приняли участие больше 3,5 тысячи человек. Мнения читателей по этому поводу разделились. Чуть больше половины (51 процент) все же считают, что его нужно привлекать. Но 34 процента (1 тысяча 301 голос) настаивают, что все должно проходить в установленном законом порядке.

Больше 650 человек (17 процентов читателей) настаивают, что Атамбаева нужно посадить, несмотря ни на что, потому что «он заслужил».

Чуть меньше — 16 процентов — напротив, полагают, что достаточно того, что почти всех его приближенных посадили. А 31 процент читателей (1 тысяча 185 голосов) уверены, что Алмазбека Атамбаева не нужно привлекать к уголовной ответственности, иначе следующий президент добровольно не уйдет.
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