АЗС снесли в микрорайоне «Толойкон» города Ош

В Оше начался демонтаж автозаправочной станции в микрорайоне «Толойкон». Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, владелец АЗС сам дал поручение о сносе.

Накануне прошла встреча мэра города Таалайбека Сарыбашова с руководителями и представителями АЗС, расположенных в Оше. Он призвал владельцев перепрофилировать станции, расположенные у жилых домов.

Из 44 объектов в городе 40 уже прошли проверку. Дела по 22 направили в суд. Документы по 12 автозаправочным станциям переданы в прокуратуру.