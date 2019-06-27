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Общество

АЗС снесли в микрорайоне «Толойкон» города Ош

В Оше начался демонтаж автозаправочной станции в микрорайоне «Толойкон». Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, владелец АЗС сам дал поручение о сносе.

Накануне прошла встреча мэра города Таалайбека Сарыбашова с руководителями и представителями АЗС, расположенных в Оше. Он призвал владельцев перепрофилировать станции, расположенные у жилых домов.

Из 44 объектов в городе 40 уже прошли проверку. Дела по 22 направили в суд. Документы по 12 автозаправочным станциям переданы в прокуратуру.
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