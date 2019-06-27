15:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сторонники Алмазбека Атамбаева требуют роспуска парламента

Сегодня после решения парламента о лишении неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева его сторонники возмутились.

По их словам, Жогорку Кенеш принял необоснованное и незаконное решение.

Некоторые из пришедших потребовали роспуска законодательного органа.

«Не нужна нам такая власть. Позор! Сдайте свой мандат и уйдите в отставку. Вы заглядывали Алмазбеку Атамбаеву в рот, смотрели ему в глаза пять лет, а сегодня лишили неприкосновенности», — сказал житель Бишкека Кубанычбек Имангазы уулу.
Ссылка:
просмотров: 923
Версия для печати
Материалы по теме
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Судить Героя КР депутатам не стыдно
Первый инцидент в Кой-Таше. Сторонники Атамбаева скрутили журналиста
Сторонники Алмазбека Атамбаева возмущены решением Жогорку Кенеша
Все на Атамбаева. Чем власти пожертвовали ради победы над экс-президентом
Ситуация в Кой-Таше. Что сейчас происходит в доме Алмазбека Атамбаева
Возле дома Алмазбека Атамбаева собрались всадники на лошадях
Защищать Алмазбека Атамбаева в международном суде готов Алексей Елисеев
Держат оборону? В доме Алмазбека Атамбаева собрались его сторонники
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Лето перестает быть томным
Нужно ли привлекать к уголовной ответственности Алмазбека Атамбаева? Опрос
Популярные новости
Атамбаев VS&nbsp;Жээнбеков. В&nbsp;Бишкеке провели социальный эксперимент Атамбаев VS Жээнбеков. В Бишкеке провели социальный эксперимент
Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и&nbsp;грабли для Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и грабли для Сооронбая Жээнбекова
Банковские счета всех членов семьи Атамбаева будут проверены. Решение суда Банковские счета всех членов семьи Атамбаева будут проверены. Решение суда
Второе за&nbsp;неделю. Алмазбек Атамбаев вновь выступил с&nbsp;заявлением Второе за неделю. Алмазбек Атамбаев вновь выступил с заявлением
Бизнес
Аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; принял первых в&nbsp;этом году пассажиров из&nbsp;Ташкента Аэропорт «Иссык-Куль» принял первых в этом году пассажиров из Ташкента
Шесть причин наслаждаться холодильником LG&nbsp;Electronics на&nbsp;вашей кухне Шесть причин наслаждаться холодильником LG Electronics на вашей кухне
Лето с&nbsp;Beeline: отличные связь и&nbsp;интернет на&nbsp;северном и&nbsp;южном берегах Иссык-Куля Лето с Beeline: отличные связь и интернет на северном и южном берегах Иссык-Куля
Равшан Абдурахимов: Как выйти из&nbsp;сложной ситуации и&nbsp;основать собственное дело Равшан Абдурахимов: Как выйти из сложной ситуации и основать собственное дело