Сторонники Алмазбека Атамбаева требуют роспуска парламента

Сегодня после решения парламента о лишении неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева его сторонники возмутились.

По их словам, Жогорку Кенеш принял необоснованное и незаконное решение.

Некоторые из пришедших потребовали роспуска законодательного органа.

«Не нужна нам такая власть. Позор! Сдайте свой мандат и уйдите в отставку. Вы заглядывали Алмазбеку Атамбаеву в рот, смотрели ему в глаза пять лет, а сегодня лишили неприкосновенности», — сказал житель Бишкека Кубанычбек Имангазы уулу.