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Общество

Лишение неприкосновенности Атамбаева. Судить Героя КР депутатам не стыдно

Никто не сомневается, что бывшего главу государства ожидает суд. Сегодня депутаты лишили большинством голосов Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. За проголосовали 103 нардепа.

Но есть еще один аспект. 27 ноября 2017 года Сооронбай Жээнбеков присудил своим первым указом в качестве президента Алмазбеку Атамбаеву звание Героя Кыргызской Республики. Правда, отличительные регалии Атамбаеву так и не вручили. Старые друзья рассорились, и церемония награждения не состоялась.

24.kg поинтересовалось у депутатов, знают ли они, кто должен лишать Алмазбека Атамбаева звания Героя КР, и не стыдно ли им, что человека, имеющего такое высокое звание, будут судить?

1Мирлан Бакиров, вице-спикер, фракция «Онугуу-Прогресс»:

— Перед законом все равны — и герои, и депутаты, и президенты.

Мы живем в правовом государстве. Я, как гражданин и депутат, считаю: если человек нарушил закон, он должен отвечать.

Не знаю, есть ли у нас процедура по лишению звания Героя КР, но в других странах такая практика есть. Если человека привлекают к ответственности, всех привилегий он лишается.

2Ирина Карамушкина, фракция СДПК:

— Парламенту не будет стыдно за то, что Герой КР будет сидеть в тюрьме. Им нарушены законные и конституционные нормы по созданию комиссии в связи с выдвинутыми обвинениями.

Указ президента разошелся с делом. Он не выдал наград, потому что вдруг передумал.

По Конституции закон обратной силы не имеет, а для Алмазбека Атамбаева имеет.

Процедура отзыва звания есть, должен быть указ главы государства.

3Талант Мамытов, фракция «Республика — Ата Журт»:

— Перед законом все равны — и герои, и простые граждане. Все должно решаться в рамках закона. Лишение звания — дело соответствующих органов.

Мы не говорим, что он виновен. Мы говорим, что все факты, указанные в обвинениях депутатов, должны проверить и дать им юридическую оценку.

В случае подтверждения фактов следственные органы решат, кто он. Процедура лишения звания также будет решаться следственными органами.

4Каныбек Иманалиев, фракция «Ата Мекен»:

— Насколько мне известно, ему так и не вручили награду. Да, указ есть, но нет ли еще одного указа об отмене действия предыдущего — вот в чем вопрос.

Церемония награждения — обязательный ритуал, поэтому утверждать, что Алмазбек Атамбаев — Герой Кыргызской Республики, абсурдно!

Если он и считает себя героем, если указ не аннулирован, то лишить его звания может только президент или суд. Парламент к этому отношения не имеет.

5Евгения Строкова, член фракции СДПК:

— Я не знаю. Наверное, звания Героя КР должен глава государства лишить. Но точно не Жогорку Кенеш. Не мы присуждали его. И не знаю, получил ли Героя КР Алмазбек Шаршенович. Так что этот вопрос не ко мне.

Что касается стыда... Возьмем хотя бы беспрецедентное освобождение вора в законе Азиза Батукаева. Сколько врачей, кто отказался участвовать в авантюре, лишили работы и подвергли гонениям! Кто будет за это отвечать? Вот Атамбаеву перед этими людьми не стыдно? А что сейчас происходит? Зачем он раскачивает лодку и будоражит народ? Он же обещал, что будет стабильность и не будет революций. Или революцию может делать только он сам?

Сеять смуту Алмазбеку Атамбаеву не стыдно. И мы, депутаты, никого не осуждаем и не наказываем. У нас нет таких полномочий. Пусть решает суд.

Но суд должен быть объективным и беспристрастным. Алмазбек Атамбаев заслужил справедливое судебное разбирательство. Все-таки он энергетическую независимость стране обеспечил. Однако пусть сейчас не вносит раздор и уважает закон.

6Тазабек Икрамов, депутат, исключен из фракции «Онугуу-Прогресс»:

— Будь он хоть герой, хоть президент, хоть депутат, не суть. Перед законом все равны. Лично я ничего против Алмазбека Атамбаева не имею, и обид у меня к нему нет. Но раз виноват, то пусть на равных со всеми отвечает. А что до стыда... Чего стыдиться-то? Как по закону положено, так и будет.

7Аида Исмаилова, член фракции «Республика — Ата Журт»:

— В любом случае решать вопрос с этим званием не нам. Это не в полномочиях Жогорку Кенеша. Наши функции — законодательная, представительская и контрольная. Наградами мы не распоряжаемся. А что до стыда, так мы же не суд.

Мне сложно сказать, я даже не знала, что у Алмазбека Атамбаева была такая награда.

Представители фракции «Бир Бол» в опросе участвовать не стали. Кто в отъезде, кто на поминках. Лидер фракции Алтынбек Сулайманов недоступен для комментариев.

Раз не знают парламентарии, подскажем: званий и регалий может лишить только суд.

Статья 24 Закона «О государственных наградах и почетных званиях Кыргызской Республики» гласит:

Лица, награжденные или удостоенные почетного звания, лишаются государственной награды или почетного звания только на основании вступившего в законную силу судебного акта.

Лишение государственной награды является основанием для изъятия государственной награды или документа к почетному званию в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики о статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве.

Изъятые государственные награды или документ к почетному званию передаются в фонд государственных наград.
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