Первый инцидент в Кой-Таше. Сторонники Атамбаева скрутили журналиста

В селе Кой-Таш у дома бывшего президента страны произошел инцидент.

Сторонникам Алмазбека Атамбаева не понравилось, что корреспондент одного из местных телеканалов начал вести съемку в прямом эфире.

К нему подошел сотрудник охраны дома Атамбаева и попросил прекратить снимать. Представитель СМИ отказался, тогда сторонники экс-главы государства скрутили журналиста. Затем его схватили за руки и хотели вывести за ворота. Однако корреспондента узнали некоторые члены СДПК, которые урегулировали конфликт.