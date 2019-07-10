В Бишкеке 10 июля солнечно. День уменьшился до 15 часов 9 минут. Воздух прогреется до 35 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Чымындык, 57, 101, 135, 142, 143, 148, 151, 152, 154, 170, 201, 203, 204, 207, Уч-Туулга, Аксы, переулок Геологический), улица Ибраимова, 68;

9.30-19.00 — отрезки улиц Гоголя, Герцена, Московской, Токтогула, Скрябина, 76, 76а, 78а, Фрунзе/Буденного;

8.00-18.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;

9.00-17.00 — отрезки улиц Репина, Хоперской, Чуй, 186;

9.00-18.00 — отрезки улиц Бакаева, Сухомлинова, Оренбургской, Кулатова, жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Кызгалдак, Сары-Учкун), «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Кок-Добо).

до 12 июля — в районе Западного автовокзала, ограниченном улицами Куренкеева — Малышева — переулками Илийским — Беломорским — БЧК — рекой Ала-Арчой — улицами Биримдик — Можайского — Саадаева — Ак-Тилек — Дорожной — Карагачевой — Дачной — жилыми массивами «Колмо», «Салам-Алик» и «Щербакова», 7-й микрорайон, 28, по проспекту Жибек Жолу, на улицах Алма-Атинской, БЧК, в переулке Табачном, Суюмбаева, Авангардном.

Памятные даты

Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией

Фото аппарата президента КР. Алмазбек Атамбаев с официальным визитом в Грузии, октябрь 2016 года

Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией установлены 10 июля 1992 года. Однако первый официальный визит президента Кыргызстана состоялся лишь в октябре 2016 года.

В рамках визита подписаны двусторонние соглашения и меморандумы о сотрудничестве в экономической и образовательных сферах, борьбе с преступностью и с чрезвычайными ситуациями, которые, как ожидается, дадут импульс дальнейшему развитию отношений.

Проведены досрочные выборы президента Кыргызстана

Фото из интернета. Курманбек Бакиев

Четвертые президентские выборы прошли в Кыргызстане 10 июля 2005 года после мартовской «тюльпановой революции». Президент Аскар Акаев бежал в Россию и оттуда сообщил о сложении с себя полномочий главы государства.

Всего участвовало 22 кандидата. Победителем объявлен Курманбек Бакиев, набравший 88,71 процента голосов избирателей.

Футбольный арбитр впервые использовал на поле свисток

Фото из интернета

Сто сорок лет назад в Англии футбольный арбитр впервые использовал на поле свисток. До этого они просто кричали.

Судьи появились на футбольном поле лишь в 1873 году. Тогда вообще считалось, что по собственной инициативе судья в игру вмешиваться не должен. Обязанностями арбитра было следить за временем, делать пометки о матче, удалять и назначать игроков, а также решать споры представителей команд, когда они не могли договориться между собой.

Люди, которые меняли мир

Умер Герой Советского Союза Казак Джаркимбаев

Фото из интернета. Рисунок с художественного маркированного конверта почты СССР, художник Вадим Карпов

Родился 10 ноября 1911 года в Иссык-Кульской области.

16 апреля 1944 года в составе расчета своего орудия переправился через Днестр в районе села Бутор Григориопольского района Молдавской ССР. Когда противник предпринял ряд мощных контратак при поддержке артиллерии и авиации, кыргызстанец принял активное участие в их отражении. Когда орудие вышло из строя, Казак Джаркимбаев продолжил вести огонь из пулемета, уничтожил более двух взводов солдат и офицеров противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Казак Джаркимбаев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Умер 10 июля 1969 года. В честь героя названы улица и средняя школа в его родном селе.

У кого намечается той

Динара Исаева

Родилась в 1960 году в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша по списку политической партии «Республика — Ата Журт».

Шухрат Сабиров

Родился 10 июля 1970 года в селе Тулейкен Ошской области. Директор Государственного агентства антимонопольного регулирования.

Дайырбек Карыяев

Родился 10 июля 1994 года в селе Коо-Чатыр Ошской области. Мастер спорта международного класса по самбо.

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — несколько экспозиций.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

Кыргызская премьер-лига по футболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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