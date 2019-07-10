В Бишкеке 10 июля солнечно. День уменьшился до 15 часов 9 минут. Воздух прогреется до 35 градусов.
Отключение газа, света, воды
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9.30-18.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Чымындык, 57, 101, 135, 142, 143, 148, 151, 152, 154, 170, 201, 203, 204, 207, Уч-Туулга, Аксы, переулок Геологический), улица Ибраимова, 68;
- 9.30-19.00 — отрезки улиц Гоголя, Герцена, Московской, Токтогула, Скрябина, 76, 76а, 78а, Фрунзе/Буденного;
- 8.00-18.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Репина, Хоперской, Чуй, 186;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Бакаева, Сухомлинова, Оренбургской, Кулатова, жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Кызгалдак, Сары-Учкун), «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Кок-Добо).
- до 12 июля — в районе Западного автовокзала, ограниченном улицами Куренкеева — Малышева — переулками Илийским — Беломорским — БЧК — рекой Ала-Арчой — улицами Биримдик — Можайского — Саадаева — Ак-Тилек — Дорожной — Карагачевой — Дачной — жилыми массивами «Колмо», «Салам-Алик» и «Щербакова», 7-й микрорайон, 28, по проспекту Жибек Жолу, на улицах Алма-Атинской, БЧК, в переулке Табачном, Суюмбаева, Авангардном.
Памятные даты
Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией
Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией установлены 10 июля 1992 года. Однако первый официальный визит президента Кыргызстана состоялся лишь в октябре 2016 года.
В рамках визита подписаны двусторонние соглашения и меморандумы о сотрудничестве в экономической и образовательных сферах, борьбе с преступностью и с чрезвычайными ситуациями, которые, как ожидается, дадут импульс дальнейшему развитию отношений.
Проведены досрочные выборы президента Кыргызстана
Четвертые президентские выборы прошли в Кыргызстане 10 июля 2005 года после мартовской «тюльпановой революции». Президент Аскар Акаев бежал в Россию и оттуда сообщил о сложении с себя полномочий главы государства.
Всего участвовало 22 кандидата. Победителем объявлен Курманбек Бакиев, набравший 88,71 процента голосов избирателей.
Футбольный арбитр впервые использовал на поле свисток
Сто сорок лет назад в Англии футбольный арбитр впервые использовал на поле свисток. До этого они просто кричали.
Судьи появились на футбольном поле лишь в 1873 году. Тогда вообще считалось, что по собственной инициативе судья в игру вмешиваться не должен. Обязанностями арбитра было следить за временем, делать пометки о матче, удалять и назначать игроков, а также решать споры представителей команд, когда они не могли договориться между собой.
Люди, которые меняли мир
Умер Герой Советского Союза Казак Джаркимбаев
Родился 10 ноября 1911 года в Иссык-Кульской области.
16 апреля 1944 года в составе расчета своего орудия переправился через Днестр в районе села Бутор Григориопольского района Молдавской ССР. Когда противник предпринял ряд мощных контратак при поддержке артиллерии и авиации, кыргызстанец принял активное участие в их отражении.
Когда орудие вышло из строя, Казак Джаркимбаев продолжил вести огонь из пулемета, уничтожил более двух взводов солдат и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Казак Джаркимбаев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
У кого намечается той
Динара Исаева
Шухрат Сабиров
Родился 10 июля 1970 года в селе Тулейкен Ошской области. Директор Государственного агентства антимонопольного регулирования.
Дайырбек Карыяев
Родился 10 июля 1994 года в селе Коо-Чатыр Ошской области. Мастер спорта международного класса по самбо.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — несколько экспозиций.
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
- Кыргызская премьер-лига по футболу.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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