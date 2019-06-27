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Общество

Сторонники Алмазбека Атамбаева возмущены решением Жогорку Кенеша

Собравшиеся в селе Кой-Таш сторонники Алмазбека Атамбаева возмущены решением депутатов Жогорку Кенеша. Они заявляют о незаконности лишения статуса экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

По словам члена политсовета СДПК Нурбека Касымбекова, дальнейшие действия сторонников Алмазбека Атамбаева зависят от властей.

«Сегодня Жогорку Кенеш принял постановление о лишении неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. По закону Генпрокуратура должна была внести свое заключение не раньше 10 и не позже 20 дней. Значит, парламент должен был рассмотреть этот вопрос не раньше 8 июля. У нардепов была возможность собрать внеочередную сессию. Они нарушили закон», — сказал он.

Пенсионерка Кенже Желденбаева заявила, что раз парламентарии обвинили только Алмазбека Атамбаева, то и они должны нести ответственность за принятые решения в период его правления.

«Почему они не говорили о нарушениях, когда Атамбаев был у власти? Как у них хватило совести сейчас об этом говорить? Мне 70 лет, и я не видела еще такого», — возмутилась она.

Мээрбек Мискенбаев призвал всех приехать в Кой-Таш.

Так называемый народный штаб по защите политзаключенных, созданный односельчанами бывшего главы государства, намерен провести сегодня в Кой-Таше митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева. Сейчас ситуация в селе спокойная. Около ста человек собрались возле дома Атамбаева.

Сегодня Жогорку Кенеш большинством голосов (103) лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента страны. С итогами поименного голосования можно ознакомиться здесь
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