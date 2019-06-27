В штабе в защиту Алмазбека Атамбаева ждут решения Жогорку Кенеша

В народном штабе по защите политзаключенных, созданном односельчанами Алмазбека Атамбаева, ждут решения Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщил экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

По его словам, сторонники скажут свое слово после принятия решения депутатами.

«Люди выступают здесь против беззакония. Они ждут решения нардепов, потом скажут свое слово. Я ничего за них не могу сказать», — отметил Фарид Ниязов, добавив, что в штабе все делается по инициативе народа.

Он также прокомментировал заявление в Жогорку Кенеше о нагнетании обстановки и разделении страны на юг — север.

«Это вопросы к Сооронбаю Жээнбекову. Как глава государства, он должен обеспечить стабильность в республике. Вопрос юга и севера тоже к нему. Это они делят народ», — ответил Фарид Ниязов.