В 2018 году ГСБЭП задержала 17 действующих сотрудников таможни

В 2018 году Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями задержала 17 сотрудников Таможенной службы. Об этом в ходе координационного совещания по вопросам коррупции сообщил начальник следственного управления ГСБЭП Элдияр Айылчиев.

По его словам, все уголовные дела в отношении сотрудников таможни направлены в суд.

«В 2018 году ГСБЭП расследовала 230 коррупционных и должностных преступлений. Из них 72 уголовных дела направлены в суд, 18 — переданы в другие органы, 3 — соединены, еще 85 приостановлены по различным основаниям. Необходимы новые механизмы, которые позволят выявлять коррупционные проявления на любом уровне», — сказал Элдияр Айылчиев.