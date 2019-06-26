Жара в Бишкеке. Как мэрия хочет защитить растения и горожан

В Бишкеке ожидается жаркая погода. Городские службы усилили полив зеленых насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, каждый руководитель будет нести персональную ответственность за это.
Горожане могут обращаться по всем вопросам, касающимся полива, на круглосуточный номер телефона Бишкекзеленхоза 0312541142.
Также в мэрии обратились к горожанам с просьбой соблюдать необходимые меры безопасности, чтобы не навредить здоровью.
«Управление здравоохранения столицы не рекомендует долгое время находиться на улице во избежание получения теплового удара, покидать здания и помещения без необходимости, следует надевать легкую и светлую одежду из натуральных тканей, соблюдать питьевой режим, пищу следует принимать часто, небольшими порциями, отдавая предпочтение блюдам растительного происхождения и кисломолочным продуктам», — отметили в мэрии.