В Бишкеке 9 июля возможны дожди. День уменьшился до 15 часов 11 минут. Воздух прогреется до +34 градусов.

Отключение газа, света, воды

12.00-18.00 — улица Ибраимова, 63.

до 12 июля — 7 тысяч 317 абонентов, проживающих в районе Западного автовокзала, ограниченном улицами Куренкеева — Малышева — переулками Илийским — Беломорским — БЧК — рекой Ала-Арчой — улицами Биримдик — Можайского — Саадаева — Ак-Тилек — Дорожной — Карагачевой — Дачной — жилыми массивами «Колмо», «Салам-Алик» и «Щербакова».

Памятные даты

Джон Дикинсон представил первые бумажные салфетки

Салфетки были известны еще в Древней Греции: ими служили листья фигового дерева, которыми рабы вытирали губы после еды своему хозяину. Полотняные салфетки использовались в Древнем Риме. В эпоху Средневековья салфетки получили распространение и в Европе.

История современной салфетки началась гораздо позже — в июне 1887 года, когда 9 июля фабрикант Джон Дикинсон на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Эрнст Курмаев

Родился в 1937 году во Фрунзе.

Эрнст Курмаев — известный в мире специалист в области рентгеновской и фотоэлектронной спектроскопии. В 1989 году ему присуждена Государственная премия РСФСР, в 2000-м присвоено звание заслуженного деятеля науки.

Его ученики защищают кандидатские и докторские диссертации. Его научная школа признана во всем мире.

Родился композитор и дирижер Эсенгул Жумабаев

Эсенгул Жумабаев родился в 1941 году в селе Чон-Кемин Чуйской области КР. Работать начал в 1958 году артистом оркестра народных инструментов имени К.Орозова. В 1972-м назначен главным дирижером и художественным руководителем этого оркестра.

1986-1993 — художественный руководитель Кыргосфилармонии, 1993-2006 — фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан».

Эсенгул Жумабаев — автор произведений «Той», «Бекбекей», «Кыз куумай», «Мурас», «Жомок», созданных для оркестра народных инструментов. Наряду с этим он сделал множество обработок куу (мелодий) и песен для этого оркестра. Написал «Эпическую симфонию», симфонии «Карагул ботом», «Мураталы», симфоническую поэму «Кыргызстан», балеты «После сказки» и «Стон тетивы», множество камерно-инструментальных произведений.

Видный музыкальный деятель внес большой вклад в развитие национального музыкального искусства.

Большую часть его творческой жизни составляет дирижерская деятельность, многие годы Эсенгул Жумабаев был дирижером и художественным руководителем оркестра народных инструментов им. К.Орозова.

Родился живописец Адылбек Байтереков

Фото open.kg

Родился 9 июля 1953 года в селе Сосновка Чуйской области. Живописец, график, с 1985 года — член Союза художников СССР и КР. Заслуженный деятель Кыргызской Республики.

Адылбек Байтереков известен в республике и за ее пределами не только как живописец и график, но и как художник по войлоку.

С 1979 года — преподаватель спецдисциплин в Кыргызском государственном художественном училище.



Интервью нашего журналиста с Адылбеком Байтерековым можно почитать по ссылке.

У кого намечается той

Эрмек Усубалиев