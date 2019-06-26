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Общество

Защищать Алмазбека Атамбаева в международном суде готов Алексей Елисеев

Бывший заместитель главы ЦАРИИ Алексей Елисеев заявил 24.kg, что готов защищать экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в международных инстанциях.

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По его словам, у властей Кыргызстана, очевидно, появятся проблемы с обеспечением непредвзятого и объективного правосудия по уголовному делу бывшего главы государства.

«К примеру, где для уголовного процесса над Алмазбеком Атамбаевым будет найден судья, который либо не был назначен им самим, когда он еще был президентом страны, или же судья, который не получил должность уже от нового президента. В обоих этих случаях с точки зрения международного права судья не сможет считаться независимым. Но пусть эту дилемму они решают сами — я же не их юридический консультант», — сказал Алексей Елисеев.

Алексей Елисеев пояснил, почему решил защищать Атамбаева, во многом благодаря которому он вынужден был покинуть родину после событий 7 апреля 2010 года.

«Защитой Атамбаева в международных инстанциях, несмотря ни на что, я бы занялся. Интересный прецедент и ничего личного. Как говорится, это мой бизнес», — сказал Алексей Елисеев.

Специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева завершила свою работу и направила итоги в Генеральную прокуратуру.

В своем отчете парламентарии выдвинули шесть обвинений бывшему главе государства: незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева, коррупция, политические гонения, причастность к поставкам угля на ТЭЦ, лоббирование интересов китайской фирмы TBEA при модернизации ТЭЦ, а также незаконное получение участка в селе Кой-Таш.

Генеральная прокуратура поддержала пять из них — факт политического гонения исключен. Заключение генпрокурора уже единогласно одобрил парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, завтра его вынесут на рассмотрение Жогорку Кенеша.
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