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Общество

Фарид Ниязов не считает политическими дела задержанных при режиме Атамбаева

На вопросы журналистов в Кой-Таше, где организован штаб в поддержку Алмазбека Атамбаева, ответил экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

Напомним, что на территории дома бывшего главы государства собралось около 450 человек из числа его сторонников. Они установили юрты и бетонные плиты. Грузовики периодически подвозят к месту камни, которые предназначены якобы для ремонта. 

На месте работают журналисты. К ним вышел Фарид Ниязов и ответил на вопросы. В частности, он прокомментировал, кого можно считать политическими заключенными.  По его словам, ориентироваться нужно на решение суда, если оно есть.  

«По Аиде Саляновой речь поднимается не о том уголовном деле, которое было связано с выдачей лицензии, а о сегодняшнем преследовании. Что касается Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова, то здесь есть решения суда. Я, вообще, не специалист по политическим узникам», — сказал Фарид Ниязов.

На вопрос о том, считает ли он вышеназванных политическими узникам, Фарид Ниязов ответил: они политики. 

Бывший руководитель аппарата президента также прокомментировал дело Кубанычбека Кулматова, Сапара Исакова и Албека Ибраимова.

«Кубанычбека Кулматова судят за то, что он построил школу и у него якобы российское гражданство. Однако ни то, ни другое не подтверждается — у него нет российского паспорта, школа строилась не в бытность его мэром. Здесь явно идут гонения. По Сапару Исакову — год прошел, ни одного доказательства нет, кроме слухов и домыслов», — добавил Фарид Ниязов.

Журналисты уточнили у него, для чего собираются люди возле дома Атамбаева и зачем организован штаб. Фарид Ниязов ответил, что народ сам инициировал создание штаба. 

Он не стал комментировать, для чего во дворе выгружены камни и установлены блокпосты, ответив коротко, что не знает.
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