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Общество

Заместителем главы Энергохолдинга неожиданно стал энергетик

Сегодня коллективу Национального энергохолдинга представили заместителей председателя правления. Об этом 24.kg сообщили в компании.

Первым заместителем стал Абдылда Исраилов — энергетик по образованию. Трудовую деятельность он начал на Токтогульской ГЭС электромонтером и поднялся до генерального директора ОАО «Электрические станции».

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Заместителем председателя также назначен Тилек Айталиев. Он с 2017-го работал в Энергохолдинге финансовым аналитиком. Последние годы занимал должность начальника управления финансового анализа.

Напомним, что председателем правления холдинга стал бывший депутат Жогорку Кенеша Айтмамат Назаров. Он отметил, что главными критериями при назначении заместителей были профессионализм и опыт работы в сфере энергетики. Сам Айтмамат Назаров такого опыта не имеет.
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