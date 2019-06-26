ГКНБ не проводит никаких перемещений спецподразделений с юга в Бишкек

Распространяемая информация в соцсетях о том, что в Бишкек прибыли вооруженные сотрудники специального назначения из Ошского управления ГКНБ, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, ГКНБ не проводит каких-либо спецопераций или же перемещений с участием спецподразделений.

«Ведомство расценивает данную информацию фейковой и как попытку нагнетания напряженности общественно-политической ситуации страны. В связи с этим ГКНБ проводит проверку по установлению причастных лиц, распространивших ложные сведения», — отметили в пресс-центре.