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Общество

ГКНБ не проводит никаких перемещений спецподразделений с юга в Бишкек

Распространяемая информация в соцсетях о том, что в Бишкек прибыли вооруженные сотрудники специального назначения из Ошского управления ГКНБ, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, ГКНБ не проводит каких-либо спецопераций или же перемещений с участием спецподразделений.

«Ведомство расценивает данную информацию фейковой и как попытку нагнетания напряженности общественно-политической ситуации страны. В связи с этим ГКНБ проводит проверку по установлению причастных лиц, распространивших ложные сведения», — отметили в пресс-центре.
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