В Бишкеке 7 июля солнечно. День уменьшился до 15 часов 12 минут. Воздух прогреется до +33 градусов.

Отключение газа, света, воды

до 12 июля — 7 тысяч 317 абонентов, проживающих в районе Западного автовокзала, ограниченном улицами Куренкеева — Малышева — переулками Илийским — Беломорским — БЧК — рекой Ала-Арчой — улицей Биримдик — Можайского — Саадаева — Ак-Тилек — Дорожной — Карагачевой — Дачной — жилыми массивами «Колмо», «Салам-Алик» и «Щербакова».

Памятные даты

День медицинского работника Кыргызской Республики

Свой профессиональный праздник медики КР ежегодно отмечают в первое воскресенье июля.

В настоящее время в республике около сотни центров семейной медицины, которые представлены 668 группами семейных врачей, также работает множество фельдшерско-акушерских пунктов. В организациях здравоохранения трудится более 80 тысяч человек.

День инспекций по делам несовершеннолетних органов внутренних дел КР

Фото 24.kg

Уже более 80 лет Инспекция по делам несовершеннолетних проводит многогранную работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, защите их прав, интересов, жизни и здоровья.

Работа с детьми — нелегкая милицейская профессия. Труд инспектора ИДН требует большой ответственности, упорства и человечности, а также педагогических способностей, умения находить общий язык с подростками, сопереживать.

Сегодня около 3,5 тысячи несовершеннолетних стоит на учете ИДН КР.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Абдылас Малдыбаев

Будущий композитор родился 7 июля (по другим источникам 7 июня) 1906 года в селе Кара-Булак Кеминского района.

В 1936 году встречается в Москве с композиторами Владимиром Власовым и Владимиром Фере, вместе с которыми ему суждено стать основоположником отечественной советской музыкальной культуры.

В творческом наследии композитора около 300 различных произведений, в том числе свыше 200 песен и хоров.

Сыграл большую роль в создании и развитии кыргызской советской песни, явившись основоположником новых для Киргизии жанров, таких как песни-гимны, песни-марши, романсы и детские песни, хоры, кантаты, оратории.

Скончался 1 июня 1978 года в городе Фрунзе.

Фото 24.kg. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева

Имя Абдыласа Малдыбаева с 1978 года носит Кыргызский национальный академический театр оперы и балета и одна из улиц в Бишкеке. С 11 апреля 1994-го введена в обращение банкнота номиналом 1 сом с изображением композитора.

Родился профессор Иван Неумывакин

Фото 24.kg. Иван Неумывакин

Родился 7 июля 1928 года. Доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии, действительный член Российской академии естественных наук.

Автор более 200 научных работ, заслуженный изобретатель, имеющий 85 авторских свидетельств на изобретения, написал около 40 популярных книг. С 1990 года занимался народным целительством, разработал собственную оздоровительную систему.

С 1959 года в течение 30 лет был неразрывно связан с космической медициной.

Умер 22 апреля 2018 года.

Родился кинооператор Марлест Туратбеков

Марлест Туратбеков родился 7 июля 1933 года в селе Ат-Башы Нарынской области. Первый кыргыз — выпускник операторского факультета ВГИК (1958). С 1958-го работал на «Кыргызфильме».

Марлест Туратбеков — кыргызский кинооператор, снявший фильмы, вошедшие в Золотой фонд кыргызского кино: «Выстрел на перевале Караш», «Улица», «Джура» и другие. Снял более 30 документальных фильмов.

У кого намечается той

Толкунбек Абдыгулов

Родился 7 июля 1976 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Председатель Национального банка КР.