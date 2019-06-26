Чучук придется оставить. Корея предупреждает о запрете на ввоз мясных продуктов

Желающих посетить Южную Корею предупреждают о запрете ввоза мясных продуктов. Посольство КР в Корее в социальной сети Facebook разместило памятку для иностранцев.

Для предотвращения в стране африканской чумы свиней, птичьего гриппа и других инфекционных заболеваний животных ограничен ввоз сырого мяса, ветчины, сосисок, вяленой говядины.

Если человек не заявил о ввозе предметов, зараженных инфекционными болезнями животных, на него налагается штраф в 10 миллионов вон. Иностранцам запретят въезд в страну.