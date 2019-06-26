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Общество

В Бишкеке наружное освещение есть на 773 улицах

Сети наружного освещения работают на 773 магистральных и второстепенных улицах, в парках, скверах, на аллеях и в 17 микрорайонах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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По ее данным, протяженность линий электропередачи составляет 2 тысячи 875 километров, из них работают 2 тысячи 70.

Включение и отключение установок наружного освещения производятся по утвержденному графику. Смещение идет по пятидневной декаде, в зависимости от изменения светового дня.

В муниципалитете напомнили, что с заявками о неисправных или недостающих источниках уличного освещения можно обращаться в диспетчерскую службу Бишкексвета по телефонам: 0312433089, 0312576351 или на WhatsApp по номеру 0777902115.

«На места выезжает оперативная бригада, которая все фиксирует и составляет заявку», — отметили в мэрии.
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