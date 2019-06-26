В Бишкеке наружное освещение есть на 773 улицах

Сети наружного освещения работают на 773 магистральных и второстепенных улицах, в парках, скверах, на аллеях и в 17 микрорайонах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
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Включение и отключение установок наружного освещения производятся по утвержденному графику. Смещение идет по пятидневной декаде, в зависимости от изменения светового дня.
В муниципалитете напомнили, что с заявками о неисправных или недостающих источниках уличного освещения можно обращаться в диспетчерскую службу Бишкексвета по телефонам:
«На места выезжает оперативная бригада, которая все фиксирует и составляет заявку», — отметили в мэрии.