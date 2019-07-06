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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 июля будет жарко. День уменьшился до 15 часов 13 минут. Воздух прогреется до +34 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • до 12 июля — 7 тысяч 317 абонентов, проживающих в районе Западного автовокзала, ограниченном улицами Куренкеева — Малышева — переулками Илийским — Беломорским — БЧК — рекой Ала-Арчой — улицей Биримдик — Можайского — Саадаева — Ак-Тилек — Дорожной — Карагачевой — Дачной — жилыми массивами «Колмо», «Салам-Алик» и «Щербакова».

Памятные даты

Всемирный день поцелуя

Всемирный день поцелуя — неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира ежегодно 6 июля.

Родиной Всемирного дня поцелуев считается Великобритания.

Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке

из интернета
Фото из интернета. Луи Пастер

Летом 1885 года 9-летнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака, и сельский врач одной французской деревушки посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру — знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства.

До XIX века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно умирал, смерть наступала от паралича дыхательных путей.

6 июля 1885 года Майстеру на протяжении 10 часов вводились сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства.

Люди, которые меняли мир

Родилась композитор Жылдыз Малдыбаева

Родилась 6 июля 1946 года во Фрунзе в семье Абдыласа Малдыбаева. Первая в Кыргызстане женщина-композитор. Лауреат премии Ленинского комсомола Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, профессор, член Союза композиторов СССР.

Автор балета «Аля-баба и сорок разбойников» (1975); 2 симфониетт (1970, 1971), сюит, поэм для симфонического оркестра, сюит для струнного и камерного оркестра; камерно-инструментальных ансамблей; произведений для фортепиано и хора; песен; музыки к кинофильмам и других.

Внесла большой вклад в современную кыргызскую музыкальную культуру.

Выпустила в свет три грампластинки, шесть авторских книг. Сделала 112 фондовых записей в национальной телерадиокорпорации КР.

О творчестве Жылдыз Малдыбаевой опубликовано около 100 исследований и статей.

У кого намечается той

Эмилбек Бусурманкулов

Родился 6 июля 1975 года в селе Кара-Кулжа Ошской области. Заместитель руководителя аппарата правительства, заведующий отделом организационной работы и территориального управления.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — несколько экспозиций;
  • в парке Победы имени Д.Асанова состоится караван детских игр;
  • в КНУ — праздник танабата;
  • в парке «Карагачевая роща» пройдет фестиваль «Иван Купала»;
  • мастер-классы.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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