В Бишкеке 6 июля будет жарко. День уменьшился до 15 часов 13 минут. Воздух прогреется до +34 градусов.

Отключение газа, света, воды

до 12 июля — 7 тысяч 317 абонентов, проживающих в районе Западного автовокзала, ограниченном улицами Куренкеева — Малышева — переулками Илийским — Беломорским — БЧК — рекой Ала-Арчой — улицей Биримдик — Можайского — Саадаева — Ак-Тилек — Дорожной — Карагачевой — Дачной — жилыми массивами «Колмо», «Салам-Алик» и «Щербакова».

Памятные даты

Всемирный день поцелуя

Всемирный день поцелуя — неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира ежегодно 6 июля.

Родиной Всемирного дня поцелуев считается Великобритания.

Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке

Фото из интернета. Луи Пастер

Летом 1885 года 9-летнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака, и сельский врач одной французской деревушки посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру — знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства.

До XIX века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно умирал, смерть наступала от паралича дыхательных путей.

6 июля 1885 года Майстеру на протяжении 10 часов вводились сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства.

Люди, которые меняли мир

Родилась композитор Жылдыз Малдыбаева

Родилась 6 июля 1946 года во Фрунзе в семье Абдыласа Малдыбаева. Первая в Кыргызстане женщина-композитор. Лауреат премии Ленинского комсомола Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, профессор, член Союза композиторов СССР.

Автор балета «Аля-баба и сорок разбойников» (1975); 2 симфониетт (1970, 1971), сюит, поэм для симфонического оркестра, сюит для струнного и камерного оркестра; камерно-инструментальных ансамблей; произведений для фортепиано и хора; песен; музыки к кинофильмам и других.

Внесла большой вклад в современную кыргызскую музыкальную культуру.

Выпустила в свет три грампластинки, шесть авторских книг. Сделала 112 фондовых записей в национальной телерадиокорпорации КР.

О творчестве Жылдыз Малдыбаевой опубликовано около 100 исследований и статей.

У кого намечается той

Эмилбек Бусурманкулов

Родился 6 июля 1975 года в селе Кара-Кулжа Ошской области. Заместитель руководителя аппарата правительства, заведующий отделом организационной работы и территориального управления.