В Бишкеке 6 июля будет жарко. День уменьшился до 15 часов 13 минут. Воздух прогреется до +34 градусов.
Отключение газа, света, воды
- до 12 июля — 7 тысяч 317 абонентов, проживающих в районе Западного автовокзала, ограниченном улицами Куренкеева — Малышева — переулками Илийским — Беломорским — БЧК — рекой Ала-Арчой — улицей Биримдик — Можайского — Саадаева — Ак-Тилек — Дорожной — Карагачевой — Дачной — жилыми массивами «Колмо», «Салам-Алик» и «Щербакова».
Памятные даты
Всемирный день поцелуя
Всемирный день поцелуя — неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира ежегодно 6 июля.
Родиной Всемирного дня поцелуев считается Великобритания.
Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке
Летом 1885 года 9-летнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака, и сельский врач одной французской деревушки посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру — знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства.
До XIX века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно умирал, смерть наступала от паралича дыхательных путей.
6 июля 1885 года Майстеру на протяжении 10 часов вводились сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства.
Люди, которые меняли мир
Родилась композитор Жылдыз Малдыбаева
Родилась 6 июля 1946 года во Фрунзе в семье Абдыласа Малдыбаева. Первая в Кыргызстане женщина-композитор. Лауреат премии Ленинского комсомола Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, профессор, член Союза композиторов СССР.
Автор балета «Аля-баба и сорок разбойников» (1975); 2 симфониетт (1970, 1971), сюит, поэм для симфонического оркестра, сюит для струнного и камерного оркестра; камерно-инструментальных ансамблей; произведений для фортепиано и хора; песен; музыки к кинофильмам и других.
Внесла большой вклад в современную кыргызскую музыкальную культуру.
Выпустила в свет три грампластинки, шесть авторских книг. Сделала 112 фондовых записей в национальной телерадиокорпорации КР.
О творчестве Жылдыз Малдыбаевой опубликовано около 100 исследований и статей.
У кого намечается той
Эмилбек Бусурманкулов
Родился 6 июля 1975 года в селе Кара-Кулжа Ошской области. Заместитель руководителя аппарата правительства, заведующий отделом организационной работы и территориального управления.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — несколько экспозиций;
- в парке Победы имени Д.Асанова состоится караван детских игр;
- в КНУ — праздник танабата;
- в парке «Карагачевая роща» пройдет фестиваль «Иван Купала»;
- мастер-классы.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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