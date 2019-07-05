В Бишкеке 5 июля солнечно. День уменьшился до 15 часов 14 минут. Воздух прогреется до +33 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Ыссык-Кол, Кара-Жигач), улица Усенбаева, 3;

9.30-17.00 — жилмассивы «Красный строитель» (улицы Гончарная, Рабочая, Бельская, переулок Рабочий), «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Полевая);

9.30-16.30 — отрезки улиц Малдыбаева, Шакирова;

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 2/1, улица Бейшеналиева, 29;

9.30-19.00 — жилмассив «Токольдош»;

9.00-18.00 — жилмассивы «Киргизия» (улицы Восточная, «Манас айылы»), «Арча-Бешик» (улицы Абданова, Садырбаева, Садыгалы), «Ынтымак» (улицы Кара-Коо, Куйукова);

10.00-17.00 — отрезки улиц Тимирязева, Чокморова, Московской, Уметалиева.

без голубого топлива останутся абоненты в микрорайоне «Джал», проживающие по улице Тыналиева;

до 12 июля — 7 тысяч 317 абонентов, проживающих в районе Западного автовокзала, ограниченном улицами Куренкеева — Малышева — переулками Илийским — Беломорским — БЧК — рекой Ала-Арчой — улицей Биримдик — Можайского — Саадаева — Ак-Тилек — Дорожной — Карагачевой — Дачной — жилыми массивами «Колмо», «Салам-Алик» и «Щербакова».

Памятные даты

День рождения бикини

Фото из интернета. Мишлен Бернардини демонстрирует бикини, 1946 год

В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже манекенщица Мишлен Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками ткани. Костюм посчитали пощечиной общественному вкусу и тут же окрестили «бикини» — по имени атолла, над которым четырьмя днями ранее США провели испытание атомной бомбы. Вероятно, шок от новой модели был не меньшим, чем от ядерного взрыва.



Бикини немедленно запретили на многих курортах. Так продолжалось до середины 1950-х годов. Все изменилось с выходом на экраны нашумевшего фильма «И Бог создал женщину», где Бриджит Бардо появилась в бикини. После купальники стали господствовать на модных итальянских и французских курортах.

Люди, которые меняли мир

Родился общественный деятель Тарас Токомбаев

Фото из интернета. Тарас Токомбаев

Родился 5 июля 1930 года в Москве в семье знаменитого поэта Аалы Токомбаева и всю жизнь посвятил Родине. Пройдя службу в Пограничных войсках СССР, он возглавил оборонную организацию при Центральном комитете, позже занимался работой с ветеранами, стал заместителем редактора, ответственным секретарем «Книги воспоминаний», написанной ветеранами ВОВ.

В октябре 2001 года Токомбаев избран председателем Кыргызского республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Параллельно с этим вел активную общественную деятельность, в частности, по недопущению искажения истории времен Великой Отечественной войны.

За большие заслуги перед народом и государством награжден советским орденом Красной Звезды, российским орденом «За боевые заслуги», тремя почетными грамотами Верховного совета Киргизской ССР, знаком «Отличник погранвойск», 20 медалями.

Умер 9 февраля 2016 года.

Трагически погиб географ Рашид Забиров

Фото из интернета. Рашид Забиров

Географ и гляциолог Рашид Забиров родился 18 сентября 1918 года в Пржевальске.

Долгое время он руководил Тянь-Шаньской высокогорной физико-географической станцией АН Киргизской ССР. Большое внимание уделял комплексным стационарным географическим исследованиям. Под его руководством трудились практиканты и молодые сотрудники из Кыргызского, Московского, Ленинградского, Казанского университетов.

Рашид Забиров боролся за сохранение иссык-кульских пляжей, против проектов местных чиновников по перераспределению речного стока в озеро Иссык-Куль. Автор и редактор научных монографий.

Всю жизнь он посвятил исследованию ледников и природы Тянь-Шаня и Памира. Его монография об оледенении Памира считается одной из лучших работ о ледниках Средней Азии.

У кого намечается той

Топчубек Тургуналиев

Родился 5 июля 1941 года в селе Тегирмен-Сай Джалал-Абадской области. Президент госучреждения «Национальная академия «Манас» и Чингиза Айтматова».

Алимбек Абдылдаев

Родился 5 июля 1964 года. Директор МП «Бишкексвет».

Алмазбек Токторов

Родился 5 июля 1966 года в селе Эски-Ноокат Ошской области. С 2016 года депутат Жогорку Кенеша по списку политической партии «Кыргызстан».

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — несколько экспозиций;

в арт-баре «Чемодан Зусмановича» выступит группа «Лето из пакета».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

Кубок Центральной Азии по современному пятиборью.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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