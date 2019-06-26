Лишение неприкосновенности. Депутаты обратились в Конституционную палату

Депутаты Жогорку Кенеша Карамат Орозова, Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, а также юрист СДПК Нурбек Касымбеков обратились в Конституционную палату с заявлением о незаконности создания специальной депутатской комиссии по лишению экс-президента страны Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Об этом 24.kg рассказал Нурбек Касымбеков.

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По его словам, грубо нарушена процедура создания комиссии. В соответствии с Законом «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» от 18 июля 2003 года бывший глава государства имел абсолютную неприкосновенность за действия или бездействия, совершенные им в период исполнения полномочий лидера страны. Следовательно, лишать его иммунитета нельзя. Это незаконно, отмечает юрист партии.

Накануне два профильных комитета поддержали представление Генпрокуратуры. Надзорный орган подтвердил заключение депутатов по пяти эпизодам. Генпрокуратура исключила из обвинений факты политического гонения.

Завтра, как ожидается, представление Генпрокуратуры о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента рассмотрит парламент.