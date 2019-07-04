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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 4 июля солнечно. День уменьшился до 15 часов 15 минут. Воздух прогреется до +33 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Л.Толстого, Оберон, Дордой, Исакеева, Тоо-Ашуу), улица Усенбаева, 3, проспект Ч.Айтматова, улицы Медерова, Пожарского, Горького, Минина;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Красный строитель» (улицы Гончарная, Рабочая, Бельская, переулок Рабочий), «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Полевая), «Арча-Бешик» (улицы Куйукова, Абдылдаева, Жылга-Сай, Мамыра, Кара-Коо, Шабдан), «Салам-Алик» (улицы Жерге-Тал, Кокчетавская, Эркин-Сай, Кызыл-Алма), отрезки улиц Алыбаева, Маликова;
  • 9.30-19.00 — отрезок улицы Алма-Атинской;
  • 9.00-19.00 — «Нижний Токольдош»;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Бакаева, Ахунбаева, улица Бейшеналиевой, 31;
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш»;
  • 9.30-12.00 — отрезки улиц Киевской, Эркиндик, Раззакова.

  • в районе, ограниченном улицами Орозбекова — Боталиева — Тоголока Молдо — Щербакова;
  • 4-5 июля без голубого топлива останутся абоненты в микрорайоне «Джал», проживающие по улице Тыналиева;
  • до 12 июля — 7 тысяч 317 абонентов, проживающих в районе Западного автовокзала, ограниченном улицами Куренкеева — Малышева — переулками Илийским — Беломорским — БЧК — рекой Ала-Арчой — улицей Биримдик — Можайского — Саадаева — Ак-Тилек — Дорожной — Карагачевой — Дачной — жилыми массивами «Колмо», «Салам-Алик» и «Щербакова».

У кого намечается той

Адилет Каржоев

Родился 4 июля 1988 года. Режиссер, продюсер.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — несколько экспозиций;
  • в Ololohaus пройдет очередная встреча в рамках «Шаарканы».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

  • Кубок Центральной Азии по современному пятиборью.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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