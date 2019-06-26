Подземный паркинг возле ЦУМа. Проект не пересматривали

Проект подземного паркинга возле ЦУМа не пересматривали. Об этом 24.kg сообщили в мэрии со ссылкой на Бишкекглавархитектуру.

Отметим, в соцсетях появилась информация, что проект по открытию многоуровневой парковки «переиграли».

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«У ЦУМа четыре подземных этажа, три из них отвели под парковку. Корректировали увеличение объекта по всему периметру, по всем наземным этажам, поэтому кажется, что подвал уменьшили. Но подвал не корректировался», — рассказали в ведомстве.

Общая площадь парковки — 12,7 тысячи квадратов, рассчитана на 300-400 мест. Ранее сообщалось, что паркинг откроют в конце 2018-го — начале 2019 года. Более точную дату открытия в муниципалитете не называют.