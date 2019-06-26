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Общество

Алексея Петрушевского вновь хотят взять под стражу. Прокуратура подала апелляцию

Экс-директора Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека (ЦРДиМ) Алексея Петрушевского вновь хотят взять под стражу. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Диляром Низамова.

По ее словам, прокуратура подала апелляционное представление на решение Первомайского районного суда Бишкека.

«Апелляционное представление было подано в Бишкекский горсуд 11 июня. О том, что прокуратура просит изменить меру пресечения моему подзащитному, стало известно только 26 июня», — сказала Диляром Низамова.

Напомним, Алексея Петрушевского обвиняют в том, что он злоупотребил должностным положением, будучи директором центра. В 2017 году мальчику, чья мать вела асоциальный образ жизни, стала помогать чужая женщина. Директор центра разрешил ребенку встречаться с ней. По версии следствия, он не имел права этого делать. 
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