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Общество

ГСИН понадобился собственный госпиталь с поликлиникой

Государственная служба исполнения наказаний хочет создать собственный госпиталь с поликлиникой. Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, создание лечебного учреждения позволит обеспечить сотрудников, ветеранов уголовно-исполнительной системы (УИС) и членов их семей качественным бесплатным медицинским обслуживанием.

В ведомстве отмечают, что законодательство позволяет создавать в уголовно-исполнительной системе предприятия для обеспечения деятельности УИС, лечебные, учебные и иные учреждения.

Создание госпиталя и поликлиники не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета. В настоящее время сотрудники и члены их семей обслуживаются в лечебных учреждениях МВД. Выделяемые на это средства предлагается перенаправить в госпиталь ГСИН.

«Структура и штатное расписание персонала данного лечебного учреждения будут утверждаться в пределах штатной численности персонала ГСИН», — отмечается в документе.
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