Как Атамбаев заработал миллионы. Что хотят увидеть читатели на его канале

У экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева появился свой канал на YouTube. Он зарегистрирован 9 июня 2019 года. Сейчас на него подписано 226 человек.

Редакция 24.kg решила узнать у читателей, что нужно разместить экс-президенту в социальных сетях, чтобы набрать больше подписчиков.

Большая часть читателей (34 процента) считает, что Алмазбеку Атамбаеву не мешало бы рассказать о том, как он заработал миллионы на свой особняк в Кой-Таше. Кстати, обзоры этого дворца интересны 14 процентам читателей.

Двадцать два процента посоветовали выкладывать свои песни и клипы. Пятой части (20 процентов) было бы интересно посмотреть выдержки из его выступлений про «какашки» и «дерьмо».

Самый маленький процент — 8 — у предложения отправиться Алмазбеку Атамбаеву в путешествие и стать тревел-блогером.