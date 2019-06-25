Нужно ли привлекать к уголовной ответственности Алмазбека Атамбаева? Опрос

Специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева завершила свою работу и направила итоги в Генеральную прокуратуру.

В своем отчете парламентарии выдвинули шесть обвинений бывшему главе государства: незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева, коррупция, политические гонения, причастность к поставкам угля на ТЭЦ, лоббирование интересов китайской фирмы TBEA при модернизации ТЭЦ, а также незаконное получение участка в селе Кой-Таш.

Генеральная прокуратура поддержала пять из них — факт политического гонения исключен. Заключение генпрокурора уже единогласно одобрил парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, завтра его вынесут на рассмотрение Жогорку Кенеша.

24.kg решило узнать мнение граждан по этому вопросу.