25 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 8.00-17.00 — улица Шопокова, 31;
- 9.00-17.00 — улицы Турусбекова, 131, Мичурина, 191, Бейшеналиевой, 33;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Матисакова, Абаданова, Бакаева, Узун-Булак);
- 9.30-13.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (0-2-я улицы);
- 9.30-15.00 — микрорайон «Восток-5», 1, 2, 5, 6, проспект Чуй, 26, 28;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Мыскал, Тендик, Тынчтык, Илим);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Орок» (улицы Арчалы, Ашпара, Шырдакбек, Арчалуу, Северная, Торгой, Кавказская, Кочкор-Ата, Кырк-Кербен, Орокская, Масыралиева, Бишкек-125);
- 9.30-19.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Босого, Сайма-Таш, Молдокулова, Ой-Терскен, Кок-Джар, Тон, Богачи, Шабдана Баатыра, Женижок, Арстамбап), «Кара-Жигач» (улицы Кызарт, Ыссык-Кол, Жетиген, Чоктал),
- 9.30-19.30 — 6-й микрорайон, 32/1, 33/1, 35/1, 36/1, 4-й микрорайон, 49/1;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Магаданской, Эркиндик, Баялинова.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Гоголя, Чернышевского, Алма-Атинская, Чернышова, Чугуева, Школьная, Набережная, Гоголя, Панфилова, Логвиненко, тупик Кавказский), Маевка, 23 га (улицы Замандаш, Берекет, Келечек, Биримдик), Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта, переулок Медицинский, новостройка, ГЭС-3), Виноградное (улицы Виноградная, Ломоносова, Новостройка, Советская, Школьная, Зеленая, Токтогула, Восточная), Кашка-Суу, Байтик, Привойное, Полевое;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Камышановка (улицы Пионерская, Фрунзе, Чуйская, Больничная), Асылбаш (улица Ноорузбая), Новопавловка (улицы Учительская, Тынчтык, Фрунзе, Молодежная), Фрунзе (улицы Центральная, Институтская, Набережная), Сокулук (улица Степная), Асылбаш (улица Доолот);
- 8.00-18.00 — Кун-Туу (улицы Царенко, Садовая, Проектируемая, Сейдесембаева, Иманалиева, Спортивная, Новая, Джамгырчинова, Заводская, Молдосан, Исмаила), Джал (улицы Сатке, Интернациональная), Шалта (улицы Восточная, Гагарина, Шукуралиева, Жусупбек, Восточная, Школьная), Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Исмаила, Конок, Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — село Беловодское (улица Красноармейская), Ак-Суу (улицы Добровольского, Гоголя, Кутузова), Спартак (улица Ленина);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы 40 лет Киргизии, 1-3, 7-9), села Большевик (улица Центральная), Полтавка (улица Партизанская);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Шевченко, Ленина, Мичурина), Кировское (улица Авизова);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Арпа-Тектир, Кегети, лесхоз, кошары.
3Иссык-Кульская область
- 8.00-18.00 — села Ананьево, Орто Орукту, Орукту, Карол-Добо, Кок-Добо, Орукту, Кош-Добо, Бостери;
- 9.00-18.00 — села Кутурга, Ой-Тал;
- 9.00-17.00 — села Конур-Олон, Кол-Тор, Алабаш, Тура-Суу.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — город Ош (улицы Каримова, Репина, Космонавтов, Бекмуратова, Осмонова, А.Масалиева, 70, 72, 74, 76, Увамская, 1, 2, 3а, 4, 5/1, 6/1, Узгенская, 118, 124, 126, Абакир уулу Торобек, 27, Исанова, 27-47 (нечетная сторона), 35а, микрорайон «Тюлейкен», 21, 21а, 23, 23а, сельские управы Жошолу, Жазы, Жылалды, Нур-Абад.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Баткен (кварталы «Тамаша», «Тоо-Таш», «Чек», «Аэропорт», МСО, СМУ), сельская управа Жаны-Жер.