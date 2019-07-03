В Бишкеке 3 июля дожди с грозами. День уменьшился до 15 часов 16 минут. Воздух прогреется до +28 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Линейная, 26, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, 315, Алты-Тутун, Чортекова, Кара-Коо, Иманкулова) отрезки улиц М.Ганди, Окрайной, улица Бейшеналиевой, 29;

9.30-14.00 — отрезки улиц Горького, Дордой, Тоголок Молдо, Васильева, переулок Джольский;

9.30-18.00 — отрезки улиц Щусева, Васильева, Тыныстанова, Маяковского, Кольбаева, Матросова, Суванбердиева, Минина, Горького, Оренбургской, Кулатова, проспекта Айтматова, переулок Елецкий жилмассивы «Учкун-2», «Учкун», «Ак-Тилек»;

9.30-19.00 — отрезки Курманжан Датки, Славянской, Куликовской, Волховская;

9.00-18.00 — жилмассив «Киргизия» (улицы Восточная, «Манас айылы»);

14.00–17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Оберон).

отключат абонентам, проживающим в районах переулков Буурдинского —Темировского — Кеминского — БЧК; улиц 8-я Линия — 9-я Линия — переулок Охотский — переулок Вологодский;

до 4 июля — абонентам в районе, ограниченном улицами Орозбекова — Боталиева — Тоголока Молдо — Щербакова;

до 12 июля без голубого топлива останутся 7 тысяч 317 абонентов, проживающих в районе Западного автовокзала, ограниченном улицами Куренкеева — Малышева — переулками Илийским — Беломорским — БЧК — рекой Ала-Арчой — улицей Биримдик — Можайского — Саадаева — Ак-Тилек — Дорожной — Карагачевой — Дачной — жилыми массивами «Колмо», «Салам-Алик» и «Щербакова».

Памятные даты

День работников Госавтоинспекции Кыргызстана (ГУОБДД)

3 июля 1936 года в СССР создана государственная автомобильная инспекция. Основными задачами инспекции стали борьба с авариями на дорогах, контроль за подготовкой водителей, разработка технических норм эксплуатации автотранспорта, его качественный и количественный учет.

В Правилах дорожного движения 1936 года говорилось: «Все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу».

Инаугурация первой женщины-президента в Центральной Азии Розы Отунбаевой

Фото из интернета. Инаугурация Розы Отунбаевой

Инаугурация первой женщины-президента в Центральной Азии Розы Отунбаевой состоялась 3 июля 2010 года. Она избрана главой государства на референдуме 27 июня. Церемония инаугурации прошла в здании Национальной филармонии в Бишкеке.

Глава ЦИК Акылбек Сариев озвучил официальные итоги референдума, на котором более 90 процентов кыргызстанцев поддержали новую редакцию Конституции КР и избрание Розы Отунбаевой президентом переходного периода. После этого глава государства получила из рук Акылбека Сариева удостоверение президента, нагрудный знак и президентский штандарт и принесла присягу народу Кыргызстана.

Выступая с инаугурационной речью, Роза Отунбаева пообещала создать в стране новую политическую культуру, основанную на строгом соблюдении законов.

Состоялось открытие подстанции 500 киловольт «Датка»

Фото из интернета

3 июля 2013 года выше села Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области с участием президента Алмазбека Атамбаева состоялось открытие подстанции 500 киловольт «Датка».

Стоимость проекта — $208 миллионов. В его рамках построены линии электропередачи 220 киловольт протяженностью 248,6 километра.

У кого намечается той

Сталбек Куренкеев

Родился 3 июля 1974 года в городе Фрунзе. Начальник Главного штаба МВД КР.

Мирлан Абдыкалыков

Родился 3 июля 1982 года. Актер, режиссер.

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — несколько экспозиций.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

Кубок Центральной Азии по современному пятиборью.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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