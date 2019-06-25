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Общество

Как защитить поставщиков? Депутат парламента предлагает перенять опыт России

Депутат парламента Гульшат Асылбаева предлагает поправки в Закон «О внутренней торговле».

По ее словам, в стране из года в год растет число торговых сетей, а это влечет за собой улучшение качества обслуживания населения, ассортимента предлагаемых товаров, а также налоговое администрирование. «Однако развитие сетевой розничной торговли приводит и к негативным явлениям. Одно из них — неравноправное положение и несправедливые условия взаимодействия поставщиков товаров и торговых сетей. Поскольку у торговых сетей наибольший товарооборот, современный и технологичный бизнес, они представляют интерес не только для поставщиков товаров, но и для населения. При этом торговые сети, пользуясь своим положением, могут диктовать неравноправные условия своим партнерам — поставщикам по договорам», — отметила Гульшат Асылбаева.

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Она добавила, что при разработке изменений взяла за основу опыт Российской Федерации, где сетевые торговцы регулярно получают вознаграждение (ретробонус), если приобретают определенное количество товаров и продвигают их, а также не используют при заключении сделок запрещенные приемы. «В этой связи в проекте закона предлагается урегулировать взаимоотношения торговых сетей и поставщиков товаров, чтобы поддержать баланс», — пояснила Гульшат Асылбаева.

Кроме того, изменения предполагают установить основные правила торговой деятельности и раскрыть понятия объектов и видов внутренней торговли. 
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