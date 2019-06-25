Бизнесмены считают, что запрет разработки урана в Кыргызстане поспешен

Кыргызстан поспешно пытается принять законопроект, запрещающий разработку урана. Об этом на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша заявил исполнительный директор Союза предпринимателей КР Нурлан Алишеров.

По его словам, принятием законопроекта страна уничтожит целую отрасль. Инвестиционные компенсации оценивается от 1,5 до 4 миллиардов сомов.

«В этой отрасли сейчас 17 компаний имеют лицензии. Это повлияет на наш инвестиционный климат. Мы считаем, что экологический вред от разработки урана ни чем не подтвержден», — заявил он.

Отметим, комитет рассматривает законопроект, запрещающий разработку урана и тория на территории Кыргызстана.