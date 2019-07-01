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Памятные даты

День работника спасательной службы Кыргызской Республики

Фото пресс-службы МЧС. Спасатели приступили к разбору завалов на месте крушения «Боинга-747», 2017 год

Сегодня в Кыргызстане спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Сегодняшняя дата — это также день учреждения Министерства чрезвычайных ситуаций. Целями деятельности министерства являются выработка и реализация единой государственной политики в области гражданской защиты, пожарной, радиационной безопасности, безопасности людей на водных объектах и гидрометеорологии.

День налогового работника Кыргызской Республики

Фото из интернета. Знак символики Налоговой службы изображается на форменной одежде сотрудников

Налоговая служба республики как самостоятельное ведомство была создана в 1990 году постановлением правительства Кыргызской Республики, что стало отправной точкой отсчета в истории налоговой службы нашей страны. До этого ее функции выполняли финансовые органы, на которые в настоящее время возложены вопросы планирования и исполнения бюджета.

Сейчас система Государственной налоговой службы КР состоит из Центрального аппарата и 60 территориальных налоговых управлений по всей республике, где трудятся более 2,5 тысячи высококвалифицированных сотрудников.

Заложен город Каракол

Город заложен 1 июля 1869 года как военно-административный центр на караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию штабс-капитаном бароном Каульбарсом, которому дано задание выбрать удобное место для нового города.

Основан как Караколь. 23 марта 1889 года по повелению царя Александра III город Караколь переименован в Пржевальск. Несколько раз переименовывался. В 1992 году, после обретения страной независимости, Пржевальск опять переименован в Каракол.

Люди, которые меняли мир

Родилась государственный деятель Батыш Салиева

Фото из интернета. Батыш Салиева

Батыш Салиева родилась 1 июля 1922 года в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Салиева дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР, возглавляла комиссию по здравоохранению и социальному обеспечению Совета национальностей Верховного Совета СССР, 25 лет являлась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, была почетным членом Совета ветеранов профсоюзного движения Центральной Азии.

Умерла 6 августа 2015 года.

Умер художник Турсунбек Койчиев

Фото из интернета. Турсунбек Койчиев

В 75 лет после продолжительной болезни 1 июля 2016 года скончался член Союза художников Кыргызстана Турсунбек Койчиев.

Родился 14 октября 1941 года в селе Сары-Букал Чуйской области. Его работы находятся в частных коллекциях во Франции, в США, Китае, Турции, России и Казахстане.

За большие заслуги в развитии национального изобразительного искусства в 1993 году Турсунбеку Койчиеву присвоили звание заслуженного деятеля культуры КР, а в 2007-м он получил звание народного художника.

У кого намечается той

Суйунбек Омурзаков

Родился 1 июля 1968 года в селе Лай-Талаа Ошской области. Первый заместитель министра внутренних дел КР.

Икрамжан Илмиянов

Родился 1 июля 1975 в селе Катран Баткенской области. Экс-советник президента КР на общественных началах.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.

Тамирлан Козубаев

Родился 1 июля 1994 года. Член национальной сборной КР по футболу (защитник).

Мустафа Юсупов

Родился 1 июля 1995 года. Член национальной сборной КР по футболу (защитник).

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