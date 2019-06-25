Кыргызстанцы могут получать справки через систему «Тундук»

Кыргызстанцы могут получить справки через систему «Тундук». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор ГП «Центр электронного взаимодействия» Нурия Кутнаева.

По ее словам, за девять месяцев через систему «Тундук» прошло более 3 миллионов транзакций. Наибольшее количество обменов данными у МВД — более 1 миллиона. Транзакции проходят по двум базам — «Безопасный город» и «Ориентировки по транспортным средствам». На втором месте по обмену данными — ГРС, на третьем — Министерство финансов.

«Мы хотим избавить граждан от получения справок. Теперь это можно сделать через «Тундук». Раньше информация передавалась на флешках или в бумажном варианте. Анализ показал, что около 180 справок граждане вынуждены приносить в госорганы. Минимум 18 справок будут исключены. С 12 июня поставщики, зарегистрированные на портале госзакупок, могут не получать справку об отсутствии налоговой задолженности», — сказала Нурия Кутнаева.