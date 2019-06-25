12:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Кыргызстанцы могут получать справки через систему «Тундук»

Кыргызстанцы могут получить справки через систему «Тундук». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор ГП «Центр электронного взаимодействия» Нурия Кутнаева.

По ее словам, за девять месяцев через систему «Тундук» прошло более 3 миллионов транзакций. Наибольшее количество обменов данными у МВД — более 1 миллиона. Транзакции проходят по двум базам — «Безопасный город» и «Ориентировки по транспортным средствам». На втором месте по обмену данными — ГРС, на третьем — Министерство финансов.

«Мы хотим избавить граждан от получения справок. Теперь это можно сделать через «Тундук». Раньше информация передавалась на флешках или в бумажном варианте. Анализ показал, что около 180 справок граждане вынуждены приносить в госорганы. Минимум 18 справок будут исключены. С 12 июня поставщики, зарегистрированные на портале госзакупок, могут не получать справку об отсутствии налоговой задолженности», — сказала Нурия Кутнаева.
Ссылка:
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан просит помощи Европейского союза в цифровизации страны
Сооронбай Жээнбеков недоволен тем, как идет цифровизация Кыргызстана
В мэрии Бишкека планируют перевести услуги в электронный формат
Год цифровизации. Нацстатком решил перейти от электронных отчетов к бумажным
В Кыргызстане разработана концепция цифровой трансформации
Госструктуры Кыргызстана остро нуждаются в дата-центрах
В Кыргызстане открылся первый крупный дата-центр
Коррупция в госзакупках? Поможет криптовалюта
Кыргызстан будет использовать российский опыт фискализации налогов
Премьер предложил странам ЕАЭС использовать кыргызскую систему защиты данных
Популярные новости
Возле дома Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше собираются его сторонники Возле дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше собираются его сторонники
Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у&nbsp;него деньги Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у него деньги
Алмазбек Атамбаев заявил, что у&nbsp;него есть оружие и&nbsp;он&nbsp;ничего не&nbsp;боится Алмазбек Атамбаев заявил, что у него есть оружие и он ничего не боится
Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и&nbsp;грабли для Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и грабли для Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по&nbsp;револьверной кредитной карте Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по револьверной кредитной карте
Не&nbsp;ломайтесь и&nbsp;все получится. Мультимиллионер о&nbsp;секрете своего успеха Не ломайтесь и все получится. Мультимиллионер о секрете своего успеха
Mega iTV: любимые фильмы и&nbsp;сериалы в&nbsp;любое время Mega iTV: любимые фильмы и сериалы в любое время
Как легко проверить и&nbsp;выгодно оплатить штрафы ДПС? Как легко проверить и выгодно оплатить штрафы ДПС?