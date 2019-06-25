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Общество

В Бишкеке проходит акция в поддержку трудовых мигрантов

В Бишкеке проходит акция в поддержку мигрантов.

По словам организатора мероприятия председателя партии «Замандаш» Жениша Молдокматова, по итогам акции планируется предложить депутатам принять законопроект об обязательном страховании жизни мигрантов.

«20 процентов трудоспособного населения выехало на заработки. Большая часть из них — молодежь, из них половина не имеет высшего или специального образования. Конечно, стоит вопрос: о каком будущем можно говорить? Миграция — это трагедия, потому что многие семьи рушатся, более 270 наших детей остались без присмотра, очень много криминала по отношению к детям мигрантов. Есть проблема перевозки груза 200 на родину», — сказал Жениш Молдокматов.

Он добавил, что Узбекистан решил вопрос с перевозкой тел на родину, а кыргызское правительство — нет.

«Узбекистан полностью берет на себя расходы по оплате транспортировки груза 200. В Кыргызстане выплачивают только компенсацию в 50 тысяч сомов. Закон об обязательном страховании жизни мигрантов позволит решить вопрос. Мы собрали 40 тысяч подписей и вручили его депутатам», — сообщил председатель партии «Замандаш».

Он отметил, что мигрантам предлагается страховать свою жизнь и выплачивать по 100 сомов ежегодно.
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