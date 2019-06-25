В Бишкеке проходит акция в поддержку трудовых мигрантов

В Бишкеке проходит акция в поддержку мигрантов.

По словам организатора мероприятия — председателя партии «Замандаш» Жениша Молдокматова, по итогам акции планируется предложить депутатам принять законопроект об обязательном страховании жизни мигрантов.

«20 процентов трудоспособного населения выехало на заработки. Большая часть из них — молодежь, из них половина не имеет высшего или специального образования. Конечно, стоит вопрос: о каком будущем можно говорить? Миграция — это трагедия, потому что многие семьи рушатся, более 270 наших детей остались без присмотра, очень много криминала по отношению к детям мигрантов. Есть проблема перевозки груза 200 на родину», — сказал Жениш Молдокматов.

Он добавил, что Узбекистан решил вопрос с перевозкой тел на родину, а кыргызское правительство — нет.

«Узбекистан полностью берет на себя расходы по оплате транспортировки груза 200. В Кыргызстане выплачивают только компенсацию в 50 тысяч сомов. Закон об обязательном страховании жизни мигрантов позволит решить вопрос. Мы собрали 40 тысяч подписей и вручили его депутатам», — сообщил председатель партии «Замандаш».

Он отметил, что мигрантам предлагается страховать свою жизнь и выплачивать по 100 сомов ежегодно.