В Бишкеке проходит акция в поддержку трудовых мигрантов

В Бишкеке проходит акция в поддержку мигрантов.
По словам организатора мероприятия — председателя партии «Замандаш» Жениша Молдокматова, по итогам акции планируется предложить депутатам принять законопроект об обязательном страховании жизни мигрантов.
«20 процентов трудоспособного населения выехало на заработки. Большая часть из них — молодежь, из них половина не имеет высшего или специального образования. Конечно, стоит вопрос: о каком будущем можно говорить? Миграция — это трагедия, потому что многие семьи рушатся, более 270 наших детей остались без присмотра, очень много криминала по отношению к детям мигрантов. Есть проблема перевозки груза 200 на родину», — сказал Жениш Молдокматов.
Он добавил, что Узбекистан решил вопрос с перевозкой тел на родину, а кыргызское правительство — нет.
Он отметил, что мигрантам предлагается страховать свою жизнь и выплачивать по 100 сомов ежегодно.