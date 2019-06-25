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Общество

В 12 новостройках Бишкека появится стабильное энергоснабжение

В жилом массиве «Ак-Ордо» появится электричество. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в новостройке установят четыре трансформаторные подстанции, более 200 столбов и протянут свыше 7,5 километра электрокабелей.

Подобные работы запланированы в 12 жилмассивах города: «Ак-Босого», «Калыс-Ордо», «Ак-Ордо», «Ак-Орго», «Ак-Бата», «Дордой», «Ак-Тилек-2», «Каинды», «Учкун», «Энесай», «Рухий-Мурас» и «Мурас-Ордо». На обеспечение их бесперебойным электроснабженем из городского бюджета выделено 67,5 миллиона сомов.

В жилом массиве «Каинды» работы завершены. В большинстве новостроек их планируют закончить к 1 августа 2019 года.
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