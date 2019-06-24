Девушке диагностировали острый лейкоз. Родственники просят помочь с операцией

Кенже Талантбек кызы 20 лет, ей диагностировали острый лейкоз (рак крови). Родственники просят помочь ее спасти. Состояние девушки ухудшается с каждым днем.

Кенже находится в Национальном центре онкологии. Медики признают: без срочной пересадки костного мозга вылечить девушку не удастся.

«Кенже — младшая из шести девочек в семье. Ее мама, Эльмира, одна вырастила всех дочерей в связи с безвременной кончиной мужа. Сама Кенже является студенткой Бишкекского технического колледжа и планировала получить долгожданный диплом», — рассказали родственники.

Операцию по трансплантации костного мозга планируют провести в больнице Санкт-Петербурга. Для этого требуется $67 тысяч. Таких денег у семьи нет. Родные и близкие Кенже обращаются с просьбой о помощи в этот трудный для семьи час.

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