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Памятные даты

На побережье озера Иссык-Куль произошло сильнейшее землетрясение

Фото из интернета

В 1889 году произошло сильнейшее землетрясение, от которого пострадало все северо-восточное побережье озера Иссык-Куль. В частности, село Сазановка, ныне Ананьево, было полностью разрушено. После землетрясения его жители переселились ближе к предгорью — село отстроилось заново.

Село Сазановка основали русские крестьяне-земледельцы – переселенцы, прибывшие в Семиреченскую область из центральных губерний Российской империи. Одно из первых русских сел в Прииссыккулье, возникших на почтовом тракте Пишпек — Каракол. Официальной датой основания считается 1871 год.

День юриста Кыргызской Республики

В последнее воскресенье июня в Кыргызстане отмечается День юриста.

Этот праздник объединяет всех людей, занимающихся профессиональной юридической деятельностью, которая весьма разнообразна, — адвокатов, нотариусов, судей, прокуроров, следователей, юристов в организациях, юристов, занимающихся частной практикой, студентов юридических факультетов.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Карпек Курманов

Фото из интернета. Карпек Курманов

В 1928 году в селе Кызыл-Туу Джумгальского района родился советский, кыргызский и казахский ученый-юрист, доктор юридических наук, профессор Карпек Курманов.

Один из основоположников национальной юридической науки Кыргызстана. Он стал в республике первым ученым-юристом, получившим звание заслуженного деятеля науки КР. Является автором более 150 научных публикаций. Его именем названа одна из улиц в Бишкеке.

С профессором Карпеком Курмановым накануне его юбилея побеседовала Мария Орлова. Следите за лентой.

Родился театральный режиссер Искендер Рыскулов

Фото из интернета. Искендер Рыскулов

В 1941 году в городе Фрунзе родился театральный режиссер, народный артист Киргизской ССР Искендер Рыскулов. В 1984-м стал главным режиссером Кыргызского государственного драматического театра.

По словам художника Юлдаша Нурматова, долгое время работавшего с ним, Искендер Рыскулов «делал революцию в кыргызском театре». Всемирная энциклопедия современного театра сообщает, что уже первая постановка Рыскулова во фрунзенском театре по повести Айтматова «Прощай, Гульсары!» была воспринята в штыки критикой за необычность художественного оформления, хотя ее отличали высокая метафоричность, искренность и смелость.

В то же время зарубежные критики восторгались работами Искендера Рыскулова. Его специально приглашали для постановок по произведениям Чингиза Айтматова.

Умер 26 декабря 2002 года.

Умер государственный деятель Арстанбек Дуйшеев

В 2003 году в Бишкеке скончался советский, кыргызский партийный и государственный деятель Арстанбек Дуйшеев.

Родился в 1932 году в селе Кичи-Кемин Кеминского района.

Он был председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Совета министров Киргизской ССР (1981—1986 годы). Награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени. Имя Арстанбека Дуйшеева носит айыльный аймак на его родине в Кеминском районе Чуйской области.

У кого намечается той

Эмил Сыдыков

Родился 30 июня 1983 года. Начальник муниципального предприятия «Бишкекреклама».

Куда сходить

Культура

в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее

«Россия — Кыргызстан»; Подробнее центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — несколько экспозиций.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

чемпионат Кыргызстана среди женских команд по футболу;

Кыргызская премьер-лига по футболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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