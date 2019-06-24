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Общество

Посольство США признало, что студента сбил сотрудник их дипмиссии

Посольство США в Кыргызстане прокомментировало ДТП с участием сотрудника их дипмиссии.

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В частности, дипломатическое ведомство выразило сочувствие молодому человеку, пострадавшему в результате ДТП 18 июня.

«После аварии сотрудник посольства припарковал автомобиль на обочине дороги и оказал сотрудничество представителям властей на месте происшествия. Представители посольства в тесном сотрудничестве с властями Кыргызстана связались с молодым человеком, чтобы обеспечить его благополучие и решить проблему», — сообщили в посольстве.

Напомним, ранее в социальной сети появилась информация о том, что 18 июня в Бишкеке сотрудница посольства США сбила студента и скрылась с места ДТП. Позже в УОБДД уточнили, что виновник ДТП — 51-летняя М.К. Она совершила наезд на пешехода на проспекте Чингиза Айтматова напротив кинотеатра «Манас». Пострадавший М.Б. обратился в больницу.
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