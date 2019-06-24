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Общество

Омбудсмен просит президента реабилитировать репрессированных в советское время

Омбудсмен Токон Мамытов просит президента Сооронбая Жээнбекова реабилитировать кыргызстанцев, репрессированных по политическим мотивам с 1956 по 1961 год. Он обратился с письмом к главе государства.

Токон Мамытов указал, что эта волна репрессий выпала из поля зрения историков и политиков. Поэтому следует восстановить историческую справедливость. В частности, обратить особое внимание на судьбы детей тех, кто подвергся в эти пять лет гонениям. «Мы можем реабилитировать людей в глазах потомков и их близких», — подчеркнул Токон Мамытов.

Списки реабилитированных должны быть уточнены и проверены самым тщательным образом.

Токон Мамытов

Акыйкатчи отметил, что эта инициатива направлена на восстановление прав и свобод граждан Кыргызстана. 
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