В Бишкеке 29 июня солнечно и жарко. День уменьшился до 15 часов 18 минут. Воздух прогреется до +36 градусов.

В такую жару врачи не рекомендуют долгое время находиться на улице во избежание получения теплового удара, надевать легкую и светлую одежду из натуральных тканей, соблюдать питьевой режим.

Памятные даты

Сулайман-Тоо в Оше включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото Мамасалы Ташматова. Священная Сулайман-Тоо

29 июня 2009 года Сулайман-Тоо включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Священная гора в Оше стала первым памятником Кыргызстана, вошедшим в этот список. Номинация Сулайман-Тоо уже рассматривалась комитетом Всемирного наследия и дважды возвращалась на доработку.

В США поступил в продажу первый iPhone

iPhone 2G — сенсорный смартфон первого поколения iPhone, разработанный и продававшийся корпорацией Apple. Представлен 9 января 2007 года после нескольких месяцев слухов. Поступил в продажу в США 29 июня 2007-го.

Вторым поколением стал iPhone 3G.

У кого намечается той

Сайдахмат Исмаилов

Родился в 1970 году в городе Фрунзе. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Онугуу-Прогресс».

Акрам Мадумаров

Родился в 1977 году селе Кара-Дебе Кадамджайского района. Полномочный представитель правительства в Баткенской области.

Мырза Джаманбаев

Родился 29 июня 1977 года в Токмаке. Заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

Виктория Полюдина

Фото из интернета. Виктория Полюдина

Родилась 29 июня 1989 года в Караколе. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Интервью нашего журналиста со спортсменкой можно прочитать по ссылке.

Куда сходить

Культура

в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее

«Россия — Кыргызстан»; Подробнее центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — несколько экспозиций, а также экскурсию-лекцию по выставке «Музей разгребает архивы»;

а также по выставке «Музей разгребает архивы»; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева закроет театральный сезон гала-концертом ;

театральный сезон ; рок-клуб Promzona.space приглашает на опен-эйр ;

мастер-классы для детей и взрослых.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по футболу;

Кыргызская премьер-лига по футболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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