В Бишкеке 29 июня солнечно и жарко. День уменьшился до 15 часов 18 минут. Воздух прогреется до +36 градусов.
В такую жару врачи не рекомендуют долгое время находиться на улице во избежание получения теплового удара, надевать легкую и светлую одежду из натуральных тканей, соблюдать питьевой режим.
Памятные даты
Сулайман-Тоо в Оше включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
29 июня 2009 года Сулайман-Тоо включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Священная гора в Оше стала первым памятником Кыргызстана, вошедшим в этот список. Номинация Сулайман-Тоо уже рассматривалась комитетом Всемирного наследия и дважды возвращалась на доработку.
В США поступил в продажу первый iPhone
iPhone 2G — сенсорный смартфон первого поколения iPhone, разработанный и продававшийся корпорацией Apple. Представлен 9 января 2007 года после нескольких месяцев слухов. Поступил в продажу в США 29 июня 2007-го.
Вторым поколением стал iPhone 3G.
У кого намечается той
Сайдахмат Исмаилов
Родился в 1970 году в городе Фрунзе. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Онугуу-Прогресс».
Акрам Мадумаров
Родился в 1977 году селе Кара-Дебе Кадамджайского района. Полномочный представитель правительства в Баткенской области.
Мырза Джаманбаев
Родился 29 июня 1977 года в Токмаке. Заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.
Виктория Полюдина
Родилась 29 июня 1989 года в Караколе. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Интервью нашего журналиста со спортсменкой можно прочитать по ссылке.
Куда сходить
Культура
- в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее
- центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — несколько экспозиций, а также экскурсию-лекцию по выставке «Музей разгребает архивы»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева закроет театральный сезон гала-концертом;
- рок-клуб Promzona.space приглашает на опен-эйр;
- мастер-классы для детей и взрослых.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
Спорт
- Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по футболу;
- Кыргызская премьер-лига по футболу.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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