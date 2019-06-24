Древесные клопы атакуют. В мэрии Бишкека дали советы, что делать

В Бишкеке наблюдается большое скопление насекомых — вязовых клопиков, которые проникают в дома горожан. Однако никакой опасности для жизни и здоровья человека они не представляют. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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чтобы клопы не проникали в жилище, необходимо ставить москитные сетки на окна и лоджии, также можно воспользоваться дихлофосом или любым другим средством от насекомых.

По ее данным,

В муниципалитете добавили, что дома бишкекчан атакует вязовый клопик Arocatus melanocephalus из семейства клопов-наземников. В простонародье его называют клоп-вонючка, аракатус ильмовый, ильмовый клоп. Нашествие клопов-вонючек случается при росте их численности в благоприятный для размножения год. При наступлении сухой устойчивой погоды клопы уйдут в спячку.

«К сожалению, Бишкекзеленхоз не имеет права заниматься химическим опрыскиванием растений в столице. Этим занимается отдел фитосанитарной безопасности департамента химизации и защиты растений при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР», — добавили в мэрии.

В муниципалитете советуют обращаться в отдел, если наблюдаете насекомых на зеленых насаждениях рядом со своим домом, по телефону 0770850024 (Мунар Сабирдинович Дуйшембиев). Обработка проводится на платной основе.