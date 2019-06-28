В Бишкеке 28 июня солнечно. День уменьшился до 15 часов 19 минут. Воздух прогреется до +36 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Бейшеналиевой, 37;

9.00-18.00 — село Чон-Арык, проспект Айтматова (территория СЭЗ «Бишкек»), жилмассив «Тынчтык», отрезки улиц Садырбаева, Он-Арча, Кок-Добо, Бердибаева, Толстого, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Иманалиева, Кара-Коо, Баба-Ата);

9.30-18.00 — отрезки улиц Горького, Минина, Медерова.

отключат газ абонентам, проживающим в микрорайоне «Джал», а также в квадрате, ограниченном улицами Садырбаева, Гагарина, Манаса, Пожарского, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырской, Ажибека Баатыра и котельной «Теплоэнергоремонт».

Памятные даты

Катастрофа Ил-14 под Таласом

Фото из интернета. Ил-14Г компании «Аэрофлот»

28 июня 1969 года около Таласа потерпел катастрофу Ил-14Г компании «Аэрофлот». Самолет выполнял местный рейс Ж-28 по маршруту Талас — Фрунзе.

Спустя 14 минут после вылета самолет врезался в безлесый пологий склон горы, пронесся вверх по склону около 50 метров, полностью разрушился и частично сгорел. Все 40 человек на борту погибли.

По заключению комиссии, расследующей происшествие, причиной катастрофы стало нарушение командиром экипажа правил визуальных полетов. Он отклонился от трассы, не выдерживал безопасную высоту.

У кого намечается той

Айбек Омокеев