В Бишкеке 28 июня солнечно. День уменьшился до 15 часов 19 минут. Воздух прогреется до +36 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — улица Бейшеналиевой, 37;
- 9.00-18.00 — село Чон-Арык, проспект Айтматова (территория СЭЗ «Бишкек»), жилмассив «Тынчтык», отрезки улиц Садырбаева, Он-Арча, Кок-Добо, Бердибаева, Толстого, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Иманалиева, Кара-Коо, Баба-Ата);
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Горького, Минина, Медерова.
- отключат газ абонентам, проживающим в микрорайоне «Джал», а также в квадрате, ограниченном улицами Садырбаева, Гагарина, Манаса, Пожарского, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырской, Ажибека Баатыра и котельной «Теплоэнергоремонт».
Памятные даты
Катастрофа Ил-14 под Таласом
28 июня 1969 года около Таласа потерпел катастрофу Ил-14Г компании «Аэрофлот». Самолет выполнял местный рейс Ж-28 по маршруту Талас — Фрунзе.
Спустя 14 минут после вылета самолет врезался в безлесый пологий склон горы, пронесся вверх по склону около 50 метров, полностью разрушился и частично сгорел. Все 40 человек на борту погибли.
По заключению комиссии, расследующей происшествие, причиной катастрофы стало нарушение командиром экипажа правил визуальных полетов. Он отклонился от трассы, не выдерживал безопасную высоту.
У кого намечается той
Айбек Омокеев
Куда сходить
Культура
- в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»; Подробнее
- центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — несколько экспозиций;
- в Оlolo art studio пройдет встреча «Книжный сад-огород для подростков»;
- в Российском центре науки и культуры выступит Динар Байтемиров (Россия).
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
- Международные соревнования по дзюдо.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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