Выемка с депозитов Атамбаевых. В каких коммерческих банках проверят счета семьи

Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил ходатайство следствия и разрешил выемку с банковских счетов семьи экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в рамках уголовного дела о незаконном обогащении. Об этом говорится в постановлении о разрешении производства выемки.

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В распоряженииоказался документ. В нем говорится, что 12 июня 2019 года в ЕРПП зарегистрировано уголовное дело по статье 323 «Незаконное обогащение» УК КР.

«В ходе изучения деклараций, изъятых во время проведения выемки в Государственной налоговой службе, установлено наличие счетов близких родственников Атамбаева А.Ш. в различных банках КР. В целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, обнаружения вещественных доказательств либо документов, имеющих значение по расследуемому уголовному делу, установления фактов приобретения Атамбаевым в собственность имущества, возможно, переданного близким родственникам, следователем следственной группы возбуждено ходатайство о разрешении производства выемки в банковских учреждениях КР всех документов относительно имеющихся депозитных и иных счетов, операций, содержимого ячеек с 2009-го по настоящее время», — говорится в постановлении.

В списке лиц, чьи банковские счета подлежат проверке, оказались не только близкие родственники, дети бывшего главы государства и его супруги, но и другие кыргызстанцы и иностранцы. В частности, значится турецкий бизнесмен Ахмет Кая, а также бывший телохранитель Атамбаева Дамир Мусакеев, который сейчас содержится под стражей по другому уголовному делу.

В документе также приводится список банков, где будет производиться выемка документов: Бишкекский филиал Национального банка Пакистана, ЗАО «БТА банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернешнл банк», ЗАО Банк «Бай Тушум», ЗАО «Банк Азии», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО АКБ «Толубай», ОАО «Айыл банк», ОАО «Капитал банк», ОАО «Бакай банк», ОАО «Дос-Кредобанк», ОАО «Коммерческий банк «Кыргызстан», ОАО «Евразийский сберегательный банк», ОАО «РСК Банк», ОАО «ФинансКредитБанк КАБ», ОАО «Халык Банк Кыргызстан», ЗАО «ЭкоИсламикБанк», ОАО «Оптима Банк», ОАО РК «Аманбанк», ОАО «Росинбанк», ОАО «Кыргызкоммерцбанк», ЗАО «Кыргызско-Швейцарский банк», ЗАО «Финка Банк», ЗАО «Чанг Ан Банк» и ЗАО «Банк Компаньон».