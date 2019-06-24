Почти 3 миллиарда сомов недополучила система здравоохранения Кыргызстана

Система здравоохранения финансируется не в полном объеме. Об этом на выездной пресс-конференции 24.kg сообщил депутат Бактыбек Турусбеков.

По его словам, законодательством предусмотрено, что на систему должно выделяться 13 процентов от общих расходов бюджета. Однако анализ показывает, что в 2019 году он составил 11 процентов — около 3 миллиардов сомов. В проекте бюджета 2020-го эта цифра еще больше — около 6 миллиардов.

«Но в то же время численность населения растет, увеличивается число больных людей», — добавил нардеп.

Отметим, что в Бишкеке прошло общественное обсуждение республиканского бюджета по компоненту «Здравоохранение» на 2019-й и прогнозу на 2020-2021 годы.

Участники встречи подписали резолюцию, в которой требуют исключения возможности сокращения средств на финансирование программ здравоохранения, а также дополнительно выделения средств на услуги гемодиализа, закупки иммуносупрессоров, химиопрепаратов, обезболивающих, приобретение препаратов для лечения туберкулеза, программ в сфере ВИЧ и других.